交通部公路局「交通零違規抽獎」首波名單揭曉，你中了沒？沒中籤也別氣餒！官方預告第二波抽獎將於 11 月 30 日重磅登場，獎項全面升級，最大獎祭出市價 27.8 萬元的 Honda 重機；且今（31）日正是第二波零違規資格認定最後一天。《NOWNEWS今日新聞》整理第 2 波抽獎時程與參加資格懶人包。
🟡首波中獎名單線上查，紙本公文通知防詐騙
交通部公路局配合交通安全月推動「機車常用族交通零違規抽獎活動」，累計吸引近 170 萬人報名。經比對駕籍、車籍、違規與肇事紀錄後，第一波共有 131 萬 495 人符合資格，並於 10 月 30 日公開抽出首波 376 位幸運得主。
完整得獎名單預計於 11 月 6 日前正式公告在「機車常用族交通零違規抽獎活動」官方網站，民眾可上網查詢個人是否中獎。公路局將於 11 月 13 日前，以「正式紙本公文」寄送至得獎者的駕籍地址。
官方特別示警，公路局絕不會透過簡訊、電話或 Email 通知中獎，若收到要求點擊不明連結、提供帳戶或繳納費用的訊息，請務必撥打 165 反詐騙專線查證。
🟡首波抽機車手機大獎，12月13日前領獎
第一波抽獎祭出多項高額好禮，最受矚目的四大獎項得主已全數揭曉：
KYMCO 新K1 150特仕版ABS（市價87,800元）：由游先生幸運中獎。
SYM 迪爵鼓煞（市價78,500元）：由江小姐中獎。
YAMAHA CUXiE電動機車（市價63,000元）：由林小姐中獎。
iPhone 17（256GB，市價32,900元，共3支）：由林先生、蘇先生、蕭小姐獲得。
其餘獎項包含 Garmin 智慧手錶（Forerunner 70）、安全帽、百貨禮券、星巴克禮物卡與超商咖啡券等。得獎者若抽中企業贊助獎品，須於 12 月 13 日前主動聯繫各企業窗口辦理領獎，逾期視同放棄；超商商品券則依公文序號於指定超商 App 兌換。依稅法規定，獎項價值超過 20,010 元者須代扣 10% 機會中獎稅，車輛領牌規費及保險費均由得獎者自理。
🟡下波抽27萬元重機，11月30日開獎資格曝
第一波沒抽中的民眾切勿氣餒！公路局已排定第二波公開抽獎於 11 月 30 日登場，並於 12 月 7 日公告得獎名單。第二波獎項陣容更為奢華，最大獎祭出市價 27.8 萬元的「Honda ADV350 大型重型機車」，另有 SUZUKI Gixxer 250、Gogoro Pulse Ultra、SYM DRG、KYMCO G7 及 7 支 iPhone 17 等重磅好禮。
只要在 8 月 28 日至 9 月 15 日完成「早鳥報名」者，皆享有兩次抽獎機會，即便第一波已中獎，只要持續合格仍可再抽第二波；9 月 16 日至 9 月 30 日完成一般報名者，則享有第二波抽獎機會。第二波資格認定期間至 10 月 31 日止，參加者在認定期間內駕駛汽車或機車，均須維持「零違規、零肇事」，經事後審查通過即具備抽獎資格。
🟡七萬人成功違規歸零，九月車禍傷亡創新低
公路局統計顯示，第一波合格的 131 萬名騎士中，有 7 萬 39 人（約占 5%）在去年 9 月曾有違規紀錄（合計違規達 8.2 萬件），今年 9 月全數成功維持零違規；甚至有一位去年 9 月違規高達 39 件（含闖紅燈、超速）的民眾，今年同期違規紀錄順利掛零。
隨著騎乘習慣改善，2026 年 9 月全國 A1 類道路交通事故死亡人數，以及涉及機車的 A1 類事故件數，雙雙創下 2022 年以來同期新低，顯示結合抽獎誘因與安全健檢，對提升道路守法意識已展現初步正面效益。
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交通部公路局配合交通安全月推動「機車常用族交通零違規抽獎活動」，累計吸引近 170 萬人報名。經比對駕籍、車籍、違規與肇事紀錄後，第一波共有 131 萬 495 人符合資格，並於 10 月 30 日公開抽出首波 376 位幸運得主。
完整得獎名單預計於 11 月 6 日前正式公告在「機車常用族交通零違規抽獎活動」官方網站，民眾可上網查詢個人是否中獎。公路局將於 11 月 13 日前，以「正式紙本公文」寄送至得獎者的駕籍地址。
官方特別示警，公路局絕不會透過簡訊、電話或 Email 通知中獎，若收到要求點擊不明連結、提供帳戶或繳納費用的訊息，請務必撥打 165 反詐騙專線查證。
第一波抽獎祭出多項高額好禮，最受矚目的四大獎項得主已全數揭曉：
KYMCO 新K1 150特仕版ABS（市價87,800元）：由游先生幸運中獎。
SYM 迪爵鼓煞（市價78,500元）：由江小姐中獎。
YAMAHA CUXiE電動機車（市價63,000元）：由林小姐中獎。
iPhone 17（256GB，市價32,900元，共3支）：由林先生、蘇先生、蕭小姐獲得。
其餘獎項包含 Garmin 智慧手錶（Forerunner 70）、安全帽、百貨禮券、星巴克禮物卡與超商咖啡券等。得獎者若抽中企業贊助獎品，須於 12 月 13 日前主動聯繫各企業窗口辦理領獎，逾期視同放棄；超商商品券則依公文序號於指定超商 App 兌換。依稅法規定，獎項價值超過 20,010 元者須代扣 10% 機會中獎稅，車輛領牌規費及保險費均由得獎者自理。
第一波沒抽中的民眾切勿氣餒！公路局已排定第二波公開抽獎於 11 月 30 日登場，並於 12 月 7 日公告得獎名單。第二波獎項陣容更為奢華，最大獎祭出市價 27.8 萬元的「Honda ADV350 大型重型機車」，另有 SUZUKI Gixxer 250、Gogoro Pulse Ultra、SYM DRG、KYMCO G7 及 7 支 iPhone 17 等重磅好禮。
只要在 8 月 28 日至 9 月 15 日完成「早鳥報名」者，皆享有兩次抽獎機會，即便第一波已中獎，只要持續合格仍可再抽第二波；9 月 16 日至 9 月 30 日完成一般報名者，則享有第二波抽獎機會。第二波資格認定期間至 10 月 31 日止，參加者在認定期間內駕駛汽車或機車，均須維持「零違規、零肇事」，經事後審查通過即具備抽獎資格。
🟡七萬人成功違規歸零，九月車禍傷亡創新低
公路局統計顯示，第一波合格的 131 萬名騎士中，有 7 萬 39 人（約占 5%）在去年 9 月曾有違規紀錄（合計違規達 8.2 萬件），今年 9 月全數成功維持零違規；甚至有一位去年 9 月違規高達 39 件（含闖紅燈、超速）的民眾，今年同期違規紀錄順利掛零。
隨著騎乘習慣改善，2026 年 9 月全國 A1 類道路交通事故死亡人數，以及涉及機車的 A1 類事故件數，雙雙創下 2022 年以來同期新低，顯示結合抽獎誘因與安全健檢，對提升道路守法意識已展現初步正面效益。