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▲好市多今年雙11線上購物檔期自11月5日至11日登場。（圖／好市多提供）

▲今年黑鑽會員在黑五活動期間，每天上午7時30分即可優先入場，金星及商業會員則於上午8時30分開放入場。（圖／好市多提供）

免等好市多黑五購物節！好市多線上先開跑雙11購物節檔期，11月5日至11月11日全站推出超過500項優惠商品，11月11日當天加碼，單筆滿6600元折600元優惠；黑鑽會員則獨家於11月10日單筆滿1萬1000元現折1100元，比一般會員多了一次滿額折抵的機會。好市多今年雙11採取「7天商品優惠＋兩波滿額折抵」方式迎戰年底購物旺季。首波自11月5日展開，連續7天推出超過500項優惠商品，包括SAMSUNG洗乾衣組合、PHILIPS 86吋大電視、筆記型電腦、冷凍櫃、Dyson空氣清淨機，以及樂維根蛋白粉、義美小泡芙等通通有。最划算的重點在限時一天的滿額現折優惠，11月10日率先由黑鑽會員登場，當日線上購物單筆消費滿11,000元，結帳輸入指定優惠代碼即可折抵1100元；隔天11月11日則與所有會員同慶，單筆滿6600元輸入優惠券代碼，可再折600元。簡單來說，黑鑽卡會員多一次滿額折抵機會，且線上購物若使用富邦Costco聯名卡付款，另可依活動規定享3%回饋無上限。此外，美式賣場Costco好市多一年一度的黑色購物節，將於11月23日至12月6日登場，首度將過去為期7天的活動延長為14天，且歷年黑五活動期間是提前至上午8時開門營業，今年黑鑽會員在黑五活動期間，每天上午7時30分即可優先入場，金星及商業會員則於上午8時30分開放入場。好市多表示，今年特地將購物檔期拉長至14天，搭配黑鑽會員優先入場及限購制度，讓黑五不再只是比「誰先到、誰搶得快」，而是希望讓更多會員能依照自己的時間規劃採購行程。