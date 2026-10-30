虎航宣告，今（30）日開始一連兩天推出萬聖節優惠活動，需從日語版官方網站才能查詢相關資訊，最低單程未稅價7300円起（約新台幣1505元），共計有日本出發至台灣共計36條航線將推出促銷價。另外，樂桃航空同樣也是今（30）日開始推出機票促銷活動，一樣也是需在日語版樂桃航空官網才查詢得到相關資訊，從日本出發往返台灣的航線中共計有4條推出優惠，最低單程9000円起。《NOWNEWS今日新聞》整理這兩家航空公司36加4條航線的促銷價格以及預訂平台等資訊一次看。
🟡日本虎航萬聖節優惠相關資訊：
優惠日期：2026年10月30日09:00 ~ 2026年10月31日22:59 台灣時間
適用出發日期：2026年10年30日 ~ 2027年3月27日
優惠航線一覽：
新千歳↔台北・高雄：13,500円起（約新台幣2784元）
函館 ↔ 台北：13,500円起（約新台幣2784元）
花巻 ↔ 台北：16,100円起（約新台幣3320元）
秋田 ↔ 台北：16,100円起（約新台幣3320元）
仙台 ↔ 台北・高雄：16,100円起（約新台幣3320元）
福島 ↔ 台北：16,100円起（約新台幣3320元）
新潟 ↔ 台北：16,100円起（約新台幣3320元）
小松 ↔ 台北・高雄：9,900円起（約新台幣2041元）
成田 ↔ 台北・高雄：9,900円起（約新台幣2041元）
羽田 ↔ 台北：9,900円起（約新台幣2041元）
名古屋 ↔ 台北・台中・高雄：9,900円起（約新台幣2041元）
大阪 ↔ 台北・高雄：9,400円起（約新台幣1938元）
岡山 ↔ 台北・高雄：9,400円起（約新台幣1938元）
高知 ↔ 台北：9,400円起（約新台幣1938元）
米子 ↔ 台北：9,400円起（約新台幣1938元）
福岡↔ 台北・高雄：9,400円起（約新台幣1938元）
佐賀 ↔ 台北：9,400円起（約新台幣1938元）
大分 ↔ 台北：9,400円起（約新台幣1938元）
宮崎 ↔ 台北：9,400円起（約新台幣1938元）
熊本 ↔ 高雄・台南：9,400円起（約新台幣1938元）
沖縄 ↔ 台北・台中・高雄・台南：7,300円起（約新台幣1505元）
石垣 ↔ 台北・高雄：8,300円起（約新台幣1712元）
預訂平台：虎航官網
樂桃航空也有優惠活動 最低單程9000円起
另外，樂桃航空peach Aviation正巧也是從今（30）日開始有機票促銷活動，同樣也是需轉換為日語版樂桃航空官網才查詢得到相關資訊，從日本出發往返台灣的航線中共計有4條推出優惠，最低單程9000円起（約新台幣1856元）。將於今（30）日12:00開賣，只到11月3日23:59止。
🟡樂桃航空2026冬季相關資訊：
優惠日期：2026年10月30日 12:00～11月03日 23:59
適用出發日期：2026年11月17日～2027年03月18日
優惠航線一覽：
大阪-台北12000円起
東京-台北（桃園）12000円起（約新台幣2475元）
名古屋-台北（桃園）12000円起（約新台幣2475元）
台北（桃園）-沖繩9000円起（約新台幣1856元）
預訂平台：樂桃航空官網
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優惠日期：2026年10月30日09:00 ~ 2026年10月31日22:59 台灣時間
適用出發日期：2026年10年30日 ~ 2027年3月27日
新千歳↔台北・高雄：13,500円起（約新台幣2784元）
函館 ↔ 台北：13,500円起（約新台幣2784元）
花巻 ↔ 台北：16,100円起（約新台幣3320元）
秋田 ↔ 台北：16,100円起（約新台幣3320元）
仙台 ↔ 台北・高雄：16,100円起（約新台幣3320元）
福島 ↔ 台北：16,100円起（約新台幣3320元）
新潟 ↔ 台北：16,100円起（約新台幣3320元）
小松 ↔ 台北・高雄：9,900円起（約新台幣2041元）
成田 ↔ 台北・高雄：9,900円起（約新台幣2041元）
羽田 ↔ 台北：9,900円起（約新台幣2041元）
名古屋 ↔ 台北・台中・高雄：9,900円起（約新台幣2041元）
大阪 ↔ 台北・高雄：9,400円起（約新台幣1938元）
岡山 ↔ 台北・高雄：9,400円起（約新台幣1938元）
高知 ↔ 台北：9,400円起（約新台幣1938元）
米子 ↔ 台北：9,400円起（約新台幣1938元）
福岡↔ 台北・高雄：9,400円起（約新台幣1938元）
佐賀 ↔ 台北：9,400円起（約新台幣1938元）
大分 ↔ 台北：9,400円起（約新台幣1938元）
宮崎 ↔ 台北：9,400円起（約新台幣1938元）
熊本 ↔ 高雄・台南：9,400円起（約新台幣1938元）
沖縄 ↔ 台北・台中・高雄・台南：7,300円起（約新台幣1505元）
石垣 ↔ 台北・高雄：8,300円起（約新台幣1712元）
預訂平台：虎航官網
樂桃航空也有優惠活動 最低單程9000円起
另外，樂桃航空peach Aviation正巧也是從今（30）日開始有機票促銷活動，同樣也是需轉換為日語版樂桃航空官網才查詢得到相關資訊，從日本出發往返台灣的航線中共計有4條推出優惠，最低單程9000円起（約新台幣1856元）。將於今（30）日12:00開賣，只到11月3日23:59止。
🟡樂桃航空2026冬季相關資訊：
優惠日期：2026年10月30日 12:00～11月03日 23:59
適用出發日期：2026年11月17日～2027年03月18日
優惠航線一覽：
大阪-台北12000円起
東京-台北（桃園）12000円起（約新台幣2475元）
名古屋-台北（桃園）12000円起（約新台幣2475元）
台北（桃園）-沖繩9000円起（約新台幣1856元）
預訂平台：樂桃航空官網