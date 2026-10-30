虎航宣告，今（30）日開始一連兩天推出萬聖節優惠活動，需從日語版官方網站才能查詢相關資訊，最低單程未稅價7300円起（約新台幣1505元），共計有日本出發至台灣共計36條航線將推出促銷價。另外，樂桃航空同樣也是今（30）日開始推出機票促銷活動，一樣也是需在日語版樂桃航空官網才查詢得到相關資訊，從日本出發往返台灣的航線中共計有4條推出優惠，最低單程9000円起。《NOWNEWS今日新聞》整理這兩家航空公司36加4條航線的促銷價格以及預訂平台等資訊一次看。

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🟡日本虎航萬聖節優惠相關資訊：

優惠日期：2026年10月30日09:00 ~ 2026年10月31日22:59 台灣時間

適用出發日期：2026年10年30日 ~ 2027年3月27日

▲虎航日方出發部分今（30）日起兩天，推出萬聖節優惠活動。（圖／翻攝虎航官網）
▲虎航日方出發部分今（30）日起兩天，推出萬聖節優惠活動。（圖／翻攝虎航官網）
優惠航線一覽：
新千歳↔台北・高雄：13,500円起（約新台幣2784元）

函館 ↔ 台北：13,500円起（約新台幣2784元）

花巻 ↔ 台北：16,100円起（約新台幣3320元）

秋田 ↔ 台北：16,100円起（約新台幣3320元）

仙台 ↔ 台北・高雄：16,100円起（約新台幣3320元）

福島 ↔ 台北：16,100円起（約新台幣3320元）

新潟 ↔ 台北：16,100円起（約新台幣3320元）

小松 ↔ 台北・高雄：9,900円起（約新台幣2041元）

成田 ↔ 台北・高雄：9,900円起（約新台幣2041元）

羽田 ↔ 台北：9,900円起（約新台幣2041元）

名古屋 ↔ 台北・台中・高雄：9,900円起（約新台幣2041元）

大阪 ↔ 台北・高雄：9,400円起（約新台幣1938元）

岡山 ↔ 台北・高雄：9,400円起（約新台幣1938元）

高知 ↔ 台北：9,400円起（約新台幣1938元）

米子 ↔ 台北：9,400円起（約新台幣1938元）

福岡↔ 台北・高雄：9,400円起（約新台幣1938元）

佐賀 ↔ 台北：9,400円起（約新台幣1938元）

大分 ↔ 台北：9,400円起（約新台幣1938元）

宮崎 ↔ 台北：9,400円起（約新台幣1938元）

熊本 ↔ 高雄・台南：9,400円起（約新台幣1938元）

沖縄 ↔ 台北・台中・高雄・台南：7,300円起（約新台幣1505元）

石垣 ↔ 台北・高雄：8,300円起（約新台幣1712元）

預訂平台虎航官網

樂桃航空也有優惠活動  最低單程9000円起

另外，樂桃航空peach Aviation正巧也是從今（30）日開始有機票促銷活動，同樣也是需轉換為日語版樂桃航空官網才查詢得到相關資訊，從日本出發往返台灣的航線中共計有4條推出優惠，最低單程9000円起（約新台幣1856元）。將於今（30）日12:00開賣，只到11月3日23:59止。

🟡樂桃航空2026冬季相關資訊：

優惠日期：2026年10月30日 12:00～11月03日 23:59

適用出發日期：2026年11月17日～2027年03月18日

優惠航線一覽：
大阪-台北12000円起

東京-台北（桃園）12000円起（約新台幣2475元）

名古屋-台北（桃園）12000円起（約新台幣2475元）

台北（桃園）-沖繩9000円起（約新台幣1856元）

預訂平台樂桃航空官網

▲樂桃航空也有限時5天的優惠活動（圖／翻攝樂桃官網）
▲樂桃航空也有限時5天的優惠活動（圖／翻攝樂桃官網）

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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。