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CoCo都可：萬聖節買一送一！大杯粉角奶茶39元

買一送一！

全台門市29元起！

▲萬聖節CoCo都可買一送一手搖飲料優惠！全台門市大杯「茉莉綠茶」29元、「粉角奶茶」39元快衝。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

迷客夏：萬聖節「娜杯系列現折10元」！全球示範店還有限定優惠

迷客夏全球示範店 資訊

▲萬聖節迷客夏「娜杯系列現折10元」，全球示範店「醇濃鮮奶茶兩杯99元」。（圖／記者蕭涵云攝）

萬波島嶼紅茶：萬聖節「芋頭系列現折10元」優惠！

珍煮丹：萬聖節「2杯純茶69元」！南部門市限定優惠

Trick or Treat不給糖就搗蛋！Happy Halloween萬聖節快樂要靠手搖飲料來加分，CoCo都可買一送一外送優惠！全台門市大杯粉角39元最後一天；迷客夏、萬波島嶼紅茶都「現折10元」，珍煮丹「2杯69元」，《NOWNEWS今日新聞》整理月底手搖飲料優惠一次掌握。CoCo都可陪大家過萬聖節最大方，全台門市、外送平台都有手搖飲料優惠別錯過。◾️大杯芒果綠茶、大杯茉香凍奶綠、粉角生椰拿鐵14oz爽喝划算優惠。提醒大家，活動限同品項，僅在foodpanda平台、僅限外送服務，外帶自取不適用，數量有限售完為止；視門市狀況自行安排販售時間，部分門市不參與；實際活動詳情及辦法以foodpanda app及官網結帳頁面顯示為主；CoCo都可保留調整本活動內容之權利。◾️提醒大家，商場、部分門市不適用，請依各店公告為準。本活動限門市臨櫃／都可訂參與，不適用外送平台、門市外送；優惠不可併用。現場購買「娜杯紅茶」、「娜杯紅茶拿鐵」或新品「娜杯糖燻奶霜」L杯，享單杯現折10元，優惠可累計（品項依各門市實際供應為準）。剛開幕的迷客夏全球示範店則推出限定優惠，大正／伯爵／娜杯紅茶拿鐵、茉香綠茶拿鐵、原片青茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵，享組合價99元。提醒大家，可自費差額加料，優惠可累計，品項依各門市實際供應為準（數量有限，購完為止）。地址：台北市信義區松山路105號萬波島嶼紅茶秋冬回歸芋頭系列，開喝豐富軟糯口感的「米麻糬芋泥奶茶」、「波霸芋泥奶茶」、「芋泥奶茶」。提醒大家，手機領券，僅限到店兌換飲品；每人限2張，數量有限，送完為止；台南三井店不適用；三歲以下兒童不宜食用；老人及兒童需在監護下食用。◾️指定純茶：不知春、雲霧烏龍、蜜夏紅茶、復刻紅茶、木梨茉莉◾️指定門市：雲林斗六店、嘉義民雄店、屏東中正店、台南全區、高雄全區（漢神巨蛋店、台南誠品店除外）。提醒大家，活動僅限大杯；珍煮丹股份有限公司保有最終活動解釋權與決定權。