Happy Halloween萬聖節快樂！喝完咖啡再搞怪，星巴克「第二杯半價」foodpanda外送優惠！路易莎咖啡「買一送一」Uber Eats外送優惠；85度C全台門市「第二杯4折」，《NOWNEWS今日新聞》整理三大萬聖節咖啡優惠一次掌握。
星巴克：萬聖節「第二杯半價」！foodpanda外送優惠
星巴克表示，外送平台foodpanda推出「萬聖開趴 第二杯半價」優惠活動，即日起至11月3日，點購二杯大杯（含）以上奶香臻果風味摩卡、焦糖奶香紅茶那堤、摩卡可可碎片星冰樂，享第二杯半價。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間、飲品依外送配方製作，請依外送平台顯示為準；不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止；優惠不併用；指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準。
路易莎：萬聖節買一送一！門市、外送都有咖啡優惠
萬聖節路易莎咖啡優惠來了！今天10月31日最後一天：
◾️外送買一送一！Uber Eats莊園美式 / 黑糖雪點奶茶 / 煙燻柚香燒肉磚壓套餐「同品項買一送一」外送優惠；指定熱門「磚壓套餐限時6折」。下單加碼再送 Uber 乘車金。
◾️全台門市買一送一！到路易莎門市，現場加入Uber官方LINE，獨享「芒果綠茶買一送一」。
提醒大家，詳細活動規範以 Uber Eats App 及現場門市公告為準。
85度C：萬聖節「第二杯4折」好咖優惠！
85度C表示，今天萬聖節10月31日開喝「萬聖節好咖」咖啡優惠活動，大杯咖啡系列「第二杯4折」。
官方推薦，榮獲ITQI頂級美味大賞殊榮的鉑金獎豆也同步參與活動，包括「義式咖啡豆」、「厚咖啡風味咖啡豆」，中杯加25元／大杯加35元即可升級；寄杯最高可省420元。
提醒大家，不限冰熱／限同品項／限現購現取每人限購3組／寄杯辦法依各門市公告／不含外送及電話訂購。
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星巴克表示，外送平台foodpanda推出「萬聖開趴 第二杯半價」優惠活動，即日起至11月3日，點購二杯大杯（含）以上奶香臻果風味摩卡、焦糖奶香紅茶那堤、摩卡可可碎片星冰樂，享第二杯半價。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間、飲品依外送配方製作，請依外送平台顯示為準；不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止；優惠不併用；指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準。
萬聖節路易莎咖啡優惠來了！今天10月31日最後一天：
◾️外送買一送一！Uber Eats莊園美式 / 黑糖雪點奶茶 / 煙燻柚香燒肉磚壓套餐「同品項買一送一」外送優惠；指定熱門「磚壓套餐限時6折」。下單加碼再送 Uber 乘車金。
◾️全台門市買一送一！到路易莎門市，現場加入Uber官方LINE，獨享「芒果綠茶買一送一」。
提醒大家，詳細活動規範以 Uber Eats App 及現場門市公告為準。
85度C表示，今天萬聖節10月31日開喝「萬聖節好咖」咖啡優惠活動，大杯咖啡系列「第二杯4折」。
官方推薦，榮獲ITQI頂級美味大賞殊榮的鉑金獎豆也同步參與活動，包括「義式咖啡豆」、「厚咖啡風味咖啡豆」，中杯加25元／大杯加35元即可升級；寄杯最高可省420元。
提醒大家，不限冰熱／限同品項／限現購現取每人限購3組／寄杯辦法依各門市公告／不含外送及電話訂購。