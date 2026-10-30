我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年道奇隊休賽季9名自由球員名單

球員姓名 守備位置／投打 2026賽季表現／出賽狀況 合約與球員動向說明 史庫柏（Tarik Skubal） 先發左投 例行賽10場先發，防禦率2.61、62局飆70K；季後賽2場先發防禦率2.45（11局失3分14K） 兩屆塞揚王牌，季中透過交易自老虎轉戰道奇，不具備合格報價（QO）資格，為市場最大咖先發投手。 羅哈斯（Miguel Rojas） 內野手 本賽季結束後正式卸下球員身分 結束球員生涯宣告退役，預計直接轉任道奇球團制服組行政管理職務。 維西亞（Alex Vesia） 後援左投 本季出賽72場（全隊最高），防禦率2.64、58局74K、3次救援成功 過去6年為道奇牛棚不可或缺的拆彈核心，合約期滿首度投身自由球員市場。 崔南（Blake Treinen） 後援右投 出賽36場，防禦率3.64、29.2局31K，因手肘發炎與肩傷缺陣多時 效力道奇長達7年的資深功臣，明年6月將滿39歲，季末再受肩傷困擾未於季後賽關鍵時刻登板。 菲利普斯（Evan Phillips） 後援右投 韌帶置換手術復出後出賽31場防禦率3.64；季後賽出賽5場無失分（生涯季後賽防禦率仍為0.00） 過去5年多為聯盟頂級後援之一，季後賽再度展現頂級抗壓性並拿下1次救援成功。 Kike赫南德茲（Kike Hernandez） 工具人／外野手 因手肘手術與斜肌拉傷僅出賽96個打席，打擊三圍.222/.271/.400 近12季有10季效力道奇，以98場季後賽出賽居隊史第一；賽季結束後公開表態盼能續約留隊。 布比克（Kris Bubic） 先發／後援左投 季中自皇家交易加盟，例行賽出賽6場無失分（5.2局）；季後賽出賽2場皆失分 2025年曾入選明星賽，今年飽受手肘與肩膀痠痛困擾，季中被交易因此不具合格報價資格。 勞爾（Eric Lauer） 先發左投 出賽14場（12場先發），戰績72局送出46K、防禦率4.50 5月自藍鳥轉戰道奇頂替輪值傷兵空缺，前11場發揮穩定，季末表現下滑，季中轉隊無合格報價資格。 葛拉特羅（Brusdar Graterol） 後援右投 5月僅投4場復健賽後再度因背部傷勢動刀，自2024年後未於大聯盟登板 曾是牛棚百哩火球大將，近年飽受肩關節與背部嚴重傷病困擾，持續處於術後休養狀態。

隨著2026年世界大賽於台灣時間10月29日落幕，大聯盟休賽季自由球員市場在美國時間周四上午6時正式點燃戰火。衛冕失利的洛杉磯道奇隊一口氣有9名球員恢復自由身，其中最受全聯盟矚目的頭號大魚，正是季中交易大限前加盟的兩屆美聯塞揚獎左投「史庫柏」（Tarik Skubal）。由於他是季中轉隊到道奇，因此按照規定球隊不能對其提出合格報價，意味著對手不必付出選秀權代價，也讓他身價繼續往上攀升。現年29歲的頂級左投史庫柏，是道奇隊今年8月2日付出萊恩（River Ryan）、霍普（Zyhir Hope）與史密斯（Brady Smith）3名頂級新秀，自底特律老虎隊交易而來的無價之寶。披上藍白戰袍後，史庫柏在例行賽出賽10場皆為先發，繳出2.61防禦率、主投62局送出70次三振與13次保送的宰制級成績；季後賽兩度擔任分區系列賽與國聯冠軍賽的第1戰先發，合計11局投球狂飆14次三振僅失3分。由於史庫柏是在賽季進行中被交易轉隊，依照大聯盟規定，道奇隊無法對其提出合格報價（Qualifying Offer），這意味著任何簽下他的球隊都無需承擔損失選秀籤的代價，也讓史庫柏在進入自由市場後身價水漲船高，極具吸引力。同樣季中轉隊的先發左投勞爾（Eric Lauer）與布比克（Kris Bubic）亦雙雙成為自由球員。道奇隊此次成為自由球員的9人名單中，牛棚主力佔了極大比例，且包含4位在40人名單中效力道奇時間最長的資深投手。維西亞（Alex Vesia）是近6年在道奇牛棚扮演最穩定拆彈手，本季出賽72場居全隊之冠，繳出2.64防禦率、74次三振與3次救援成功。崔南（Blake Treinen）效力道奇長達7年的資深牛棚支柱，本季出賽36場繳出3.64防禦率與31次三振，即將於明年6月年滿39歲。菲利普斯（Evan Phillips）過去5年多為聯盟頂級後援之一，今年從韌帶置換手術（Tommy John）復出後出賽31場防禦率3.64，季後賽出賽5場無失分，生涯季後賽防禦率依舊保持完美的0.00。葛拉特羅（Brusdar Graterol）自2020年起效力道奇的火球男，近年飽受肩傷與背部手術折磨，本季歷經復健後再度動刀休養。隨著這4位牛棚大將同步進入自由市場，目前道奇隊陣中資歷最久的投手紀錄，已轉由史東（Gavin Stone）與米勒（Bobby Miller）接棒。道奇隊9人自由球員名單中，還包括廣受洛杉磯球迷喜愛的「十月先生」基凱赫南德茲（Kike Hernandez）。赫南德茲在道奇效力長達10個賽季，參與了羅伯茲（Dave Roberts）執教時代全部5座國聯冠軍錦旗，更以98場季後賽出賽寫下道奇隊史第一紀錄。儘管本季因手肘手術與斜肌拉傷缺陣多達104場比賽，赫南德茲受訪時依舊對道奇球團深情告白，直言自己深愛這個地方，希望能再度獲得球團青睞回歸效力。隨著9名戰將約滿投入市場，道奇隊目前的40人名單空出至37人，管理層如何在休賽季挽留史庫柏並填補牛棚戰力缺口，勢必將牽動整個大聯盟冬季板塊。