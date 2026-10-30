隨著2026年世界大賽於台灣時間10月29日落幕，大聯盟休賽季自由球員市場在美國時間周四上午6時正式點燃戰火。衛冕失利的洛杉磯道奇隊一口氣有9名球員恢復自由身，其中最受全聯盟矚目的頭號大魚，正是季中交易大限前加盟的兩屆美聯塞揚獎左投「史庫柏」（Tarik Skubal）。由於他是季中轉隊到道奇，因此按照規定球隊不能對其提出合格報價，意味著對手不必付出選秀權代價，也讓他身價繼續往上攀升。
史庫柏投身自由市場成自由身最大咖
現年29歲的頂級左投史庫柏，是道奇隊今年8月2日付出萊恩（River Ryan）、霍普（Zyhir Hope）與史密斯（Brady Smith）3名頂級新秀，自底特律老虎隊交易而來的無價之寶。披上藍白戰袍後，史庫柏在例行賽出賽10場皆為先發，繳出2.61防禦率、主投62局送出70次三振與13次保送的宰制級成績；季後賽兩度擔任分區系列賽與國聯冠軍賽的第1戰先發，合計11局投球狂飆14次三振僅失3分。
由於史庫柏是在賽季進行中被交易轉隊，依照大聯盟規定，道奇隊無法對其提出合格報價（Qualifying Offer），這意味著任何簽下他的球隊都無需承擔損失選秀籤的代價，也讓史庫柏在進入自由市場後身價水漲船高，極具吸引力。同樣季中轉隊的先發左投勞爾（Eric Lauer）與布比克（Kris Bubic）亦雙雙成為自由球員。
牛棚4將合約到期 牛棚戰力面臨全面重組洗牌
道奇隊此次成為自由球員的9人名單中，牛棚主力佔了極大比例，且包含4位在40人名單中效力道奇時間最長的資深投手。
維西亞（Alex Vesia）是近6年在道奇牛棚扮演最穩定拆彈手，本季出賽72場居全隊之冠，繳出2.64防禦率、74次三振與3次救援成功。崔南（Blake Treinen）效力道奇長達7年的資深牛棚支柱，本季出賽36場繳出3.64防禦率與31次三振，即將於明年6月年滿39歲。
菲利普斯（Evan Phillips）過去5年多為聯盟頂級後援之一，今年從韌帶置換手術（Tommy John）復出後出賽31場防禦率3.64，季後賽出賽5場無失分，生涯季後賽防禦率依舊保持完美的0.00。葛拉特羅（Brusdar Graterol）自2020年起效力道奇的火球男，近年飽受肩傷與背部手術折磨，本季歷經復健後再度動刀休養。
隨著這4位牛棚大將同步進入自由市場，目前道奇隊陣中資歷最久的投手紀錄，已轉由史東（Gavin Stone）與米勒（Bobby Miller）接棒。
「十月先生」赫南德茲投身市場 表態盼能繼續續約再戰
道奇隊9人自由球員名單中，還包括廣受洛杉磯球迷喜愛的「十月先生」基凱赫南德茲（Kike Hernandez）。赫南德茲在道奇效力長達10個賽季，參與了羅伯茲（Dave Roberts）執教時代全部5座國聯冠軍錦旗，更以98場季後賽出賽寫下道奇隊史第一紀錄。
儘管本季因手肘手術與斜肌拉傷缺陣多達104場比賽，赫南德茲受訪時依舊對道奇球團深情告白，直言自己深愛這個地方，希望能再度獲得球團青睞回歸效力。隨著9名戰將約滿投入市場，道奇隊目前的40人名單空出至37人，管理層如何在休賽季挽留史庫柏並填補牛棚戰力缺口，勢必將牽動整個大聯盟冬季板塊。
2026年道奇隊休賽季9名自由球員名單
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現年29歲的頂級左投史庫柏，是道奇隊今年8月2日付出萊恩（River Ryan）、霍普（Zyhir Hope）與史密斯（Brady Smith）3名頂級新秀，自底特律老虎隊交易而來的無價之寶。披上藍白戰袍後，史庫柏在例行賽出賽10場皆為先發，繳出2.61防禦率、主投62局送出70次三振與13次保送的宰制級成績；季後賽兩度擔任分區系列賽與國聯冠軍賽的第1戰先發，合計11局投球狂飆14次三振僅失3分。
由於史庫柏是在賽季進行中被交易轉隊，依照大聯盟規定，道奇隊無法對其提出合格報價（Qualifying Offer），這意味著任何簽下他的球隊都無需承擔損失選秀籤的代價，也讓史庫柏在進入自由市場後身價水漲船高，極具吸引力。同樣季中轉隊的先發左投勞爾（Eric Lauer）與布比克（Kris Bubic）亦雙雙成為自由球員。
牛棚4將合約到期 牛棚戰力面臨全面重組洗牌
道奇隊此次成為自由球員的9人名單中，牛棚主力佔了極大比例，且包含4位在40人名單中效力道奇時間最長的資深投手。
維西亞（Alex Vesia）是近6年在道奇牛棚扮演最穩定拆彈手，本季出賽72場居全隊之冠，繳出2.64防禦率、74次三振與3次救援成功。崔南（Blake Treinen）效力道奇長達7年的資深牛棚支柱，本季出賽36場繳出3.64防禦率與31次三振，即將於明年6月年滿39歲。
菲利普斯（Evan Phillips）過去5年多為聯盟頂級後援之一，今年從韌帶置換手術（Tommy John）復出後出賽31場防禦率3.64，季後賽出賽5場無失分，生涯季後賽防禦率依舊保持完美的0.00。葛拉特羅（Brusdar Graterol）自2020年起效力道奇的火球男，近年飽受肩傷與背部手術折磨，本季歷經復健後再度動刀休養。
隨著這4位牛棚大將同步進入自由市場，目前道奇隊陣中資歷最久的投手紀錄，已轉由史東（Gavin Stone）與米勒（Bobby Miller）接棒。
「十月先生」赫南德茲投身市場 表態盼能繼續續約再戰
道奇隊9人自由球員名單中，還包括廣受洛杉磯球迷喜愛的「十月先生」基凱赫南德茲（Kike Hernandez）。赫南德茲在道奇效力長達10個賽季，參與了羅伯茲（Dave Roberts）執教時代全部5座國聯冠軍錦旗，更以98場季後賽出賽寫下道奇隊史第一紀錄。
儘管本季因手肘手術與斜肌拉傷缺陣多達104場比賽，赫南德茲受訪時依舊對道奇球團深情告白，直言自己深愛這個地方，希望能再度獲得球團青睞回歸效力。隨著9名戰將約滿投入市場，道奇隊目前的40人名單空出至37人，管理層如何在休賽季挽留史庫柏並填補牛棚戰力缺口，勢必將牽動整個大聯盟冬季板塊。
2026年道奇隊休賽季9名自由球員名單
|球員姓名
|守備位置／投打
|2026賽季表現／出賽狀況
|合約與球員動向說明
|史庫柏（Tarik Skubal）
|先發左投
|例行賽10場先發，防禦率2.61、62局飆70K；季後賽2場先發防禦率2.45（11局失3分14K）
|兩屆塞揚王牌，季中透過交易自老虎轉戰道奇，不具備合格報價（QO）資格，為市場最大咖先發投手。
|羅哈斯（Miguel Rojas）
|內野手
|本賽季結束後正式卸下球員身分
|結束球員生涯宣告退役，預計直接轉任道奇球團制服組行政管理職務。
|維西亞（Alex Vesia）
|後援左投
|本季出賽72場（全隊最高），防禦率2.64、58局74K、3次救援成功
|過去6年為道奇牛棚不可或缺的拆彈核心，合約期滿首度投身自由球員市場。
|崔南（Blake Treinen）
|後援右投
|出賽36場，防禦率3.64、29.2局31K，因手肘發炎與肩傷缺陣多時
|效力道奇長達7年的資深功臣，明年6月將滿39歲，季末再受肩傷困擾未於季後賽關鍵時刻登板。
|菲利普斯（Evan Phillips）
|後援右投
|韌帶置換手術復出後出賽31場防禦率3.64；季後賽出賽5場無失分（生涯季後賽防禦率仍為0.00）
|過去5年多為聯盟頂級後援之一，季後賽再度展現頂級抗壓性並拿下1次救援成功。
|Kike赫南德茲（Kike Hernandez）
|工具人／外野手
|因手肘手術與斜肌拉傷僅出賽96個打席，打擊三圍.222/.271/.400
|近12季有10季效力道奇，以98場季後賽出賽居隊史第一；賽季結束後公開表態盼能續約留隊。
|布比克（Kris Bubic）
|先發／後援左投
|季中自皇家交易加盟，例行賽出賽6場無失分（5.2局）；季後賽出賽2場皆失分
|2025年曾入選明星賽，今年飽受手肘與肩膀痠痛困擾，季中被交易因此不具合格報價資格。
|勞爾（Eric Lauer）
|先發左投
|出賽14場（12場先發），戰績72局送出46K、防禦率4.50
|5月自藍鳥轉戰道奇頂替輪值傷兵空缺，前11場發揮穩定，季末表現下滑，季中轉隊無合格報價資格。
|葛拉特羅（Brusdar Graterol）
|後援右投
|5月僅投4場復健賽後再度因背部傷勢動刀，自2024年後未於大聯盟登板
|曾是牛棚百哩火球大將，近年飽受肩關節與背部嚴重傷病困擾，持續處於術後休養狀態。