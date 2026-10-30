我是廣告 請繼續往下閱讀

「零違規抽獎活動」結果出爐！8.8萬最大獎幸運游先生中獎

最大獎是近8.8萬元的KYMCO新K1 150特仕版ABS機車由「游先生」抽到。

▲交通部公路局日前舉辦機車族「交通零違規」抽獎，最終吸引將近170萬人報名，今（30）日抽出第一波中獎名單，頭獎8.8萬由「游先生」幸運中獎。（圖/公路局官網）

違規抽獎活動成效好！參加民眾單月39件違規變零違規

以去年9月同期數據相比，約有7萬39人違規，但今年9月違規件數降至零，總計減少約8萬2800件違規

▲機車零違規抽獎發揮非常大效益，有參與民眾去年9月本來違規39件，今年全部歸零變成模範生。（圖/交通部提供）

第一波中獎以紙本通知中獎者！第二波抽獎11/30開跑

會在11月13日前以紙本正式公文通知得獎者，得獎者應於一個月內主動聯繫提供獎項企業辦理領獎事宜

第二波抽獎預計會在11月30日抽出