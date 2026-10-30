為了降低事故發生，交通部公路局日前舉辦機車族「交通零違規」抽獎，最終吸引將近170萬人報名，今（30）日抽出第一波中獎名單，最大獎近8.8萬元的KYMCO新K1 150特仕版ABS機車由「游先生」抽到。公路局統計，參加抽獎民眾9月違規比去年同期少8.2萬件，有民眾甚至原本單月違規39件也為了抽獎變零違規的模範生。
「零違規抽獎活動」結果出爐！8.8萬最大獎幸運游先生中獎
「機車常用族交通零違規抽獎活動」是由交通部公路局所舉辦，總計報名人數一共有169萬9002人報名，其中有131萬495人達成9月交通零違規，符合資格可以抽獎，今天舉辦第一波公開抽獎並在臉書及YouTube直播，透過電腦隨機抽選出376位幸運兒，最大獎是近8.8萬元的KYMCO新K1 150特仕版ABS機車由「游先生」抽到。
另外第二大獎SYM迪爵機車則由民眾江小姐獲獎；第三大獎YAMAHA CUXiE電動機車由林小姐獲獎；第四大獎一共有三台iPhone 17則是分別由「林先生」、「蘇先生」以及「蕭小姐」幸運中獎！詳細的中獎名單已經公告在公路局官網上。
違規抽獎活動成效好！參加民眾單月39件違規變零違規
公路局副局長周廷彰表示，從活動成效來看，參與民眾交通行為已有明顯改變，以去年9月同期數據相比，約有7萬39人違規，但今年9月違規件數降至零，總計減少約8萬2800件違規，甚至零違規的抽獎民眾中，有民眾甚至去年9月違規多達39件，違規樣態包含多筆闖紅燈、超速等重大違規紀錄，結果因為抽獎已經降到零件違規。
周廷彰說，今年機車A1類事故死亡人數，自111年以來降至最低，111年約有1800多人，目前已降至1700多人，呈現下降趨勢，顯示交通安全宣導及相關措施已有一定成效，舉辦活動的目的，就是希望民眾能夠遵守交通規則，建立良好的騎乘習慣，牢記「騎車不違規、行車平安」的觀念。
第一波中獎以紙本通知中獎者！第二波抽獎11/30開跑
目前第一波抽獎已經結束，完整得獎名單也公布在公路局官網上，會在11月13日前以紙本正式公文通知得獎者，得獎者應於一個月內主動聯繫提供獎項企業辦理領獎事宜；公路局提供的超商商品獎項，則依通知公文所載兌換序號及方式領取。另外，第二波抽獎預計會在11月30日抽出，有參加活動的民眾記得持續保持優良騎車習慣，共同守護交通安全，也許下一個幸運兒就是你！
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「機車常用族交通零違規抽獎活動」是由交通部公路局所舉辦，總計報名人數一共有169萬9002人報名，其中有131萬495人達成9月交通零違規，符合資格可以抽獎，今天舉辦第一波公開抽獎並在臉書及YouTube直播，透過電腦隨機抽選出376位幸運兒，最大獎是近8.8萬元的KYMCO新K1 150特仕版ABS機車由「游先生」抽到。
另外第二大獎SYM迪爵機車則由民眾江小姐獲獎；第三大獎YAMAHA CUXiE電動機車由林小姐獲獎；第四大獎一共有三台iPhone 17則是分別由「林先生」、「蘇先生」以及「蕭小姐」幸運中獎！詳細的中獎名單已經公告在公路局官網上。
公路局副局長周廷彰表示，從活動成效來看，參與民眾交通行為已有明顯改變，以去年9月同期數據相比，約有7萬39人違規，但今年9月違規件數降至零，總計減少約8萬2800件違規，甚至零違規的抽獎民眾中，有民眾甚至去年9月違規多達39件，違規樣態包含多筆闖紅燈、超速等重大違規紀錄，結果因為抽獎已經降到零件違規。
周廷彰說，今年機車A1類事故死亡人數，自111年以來降至最低，111年約有1800多人，目前已降至1700多人，呈現下降趨勢，顯示交通安全宣導及相關措施已有一定成效，舉辦活動的目的，就是希望民眾能夠遵守交通規則，建立良好的騎乘習慣，牢記「騎車不違規、行車平安」的觀念。
目前第一波抽獎已經結束，完整得獎名單也公布在公路局官網上，會在11月13日前以紙本正式公文通知得獎者，得獎者應於一個月內主動聯繫提供獎項企業辦理領獎事宜；公路局提供的超商商品獎項，則依通知公文所載兌換序號及方式領取。另外，第二波抽獎預計會在11月30日抽出，有參加活動的民眾記得持續保持優良騎車習慣，共同守護交通安全，也許下一個幸運兒就是你！