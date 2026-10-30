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明尼蘇達灰狼隊少主愛德華茲（Anthony Edwards）剛因右膝關節鏡手術宣告缺陣長達2個月，群龍無首的灰狼隊在首場比賽便遭遇重創，甚至直接在板凳席爆發嚴重內鬨。在主場惜敗金州勇士隊的比賽中，灰狼法國巨塔中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）全場4投0中僅靠罰球拿到慘澹的1分，攻防兩端形同虛設；轉播鏡頭更在暫停期間清晰捕捉到，新加盟的明星控衛「三球」拉梅洛鮑爾（LaMelo Ball）和前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）徹底理智斷線，在板凳席上氣憤指著戈貝爾破口大罵。面對來訪的勇士隊，灰狼在失去得分王愛德華茲後陷入苦戰。陣中身價高昂的防守核心戈貝爾打出個人NBA職業生涯最難堪的戰役之一，全場出賽4次出手全數落空，僅靠罰球得到羞辱性的1分。在比賽一次暫停期間，電視轉播鏡頭直接拍到庫明加和鮑爾先後在板凳席上情緒完全失控，他憤怒地揮舞手臂、頻頻用手指著戈貝爾怒吼斥責，而坐在旁邊的戈貝爾則面色鐵青。這幕內訌畫面隨即在社群網路上瘋傳，引發球迷與球評一片譁然。儘管倒戈舊主的前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）力挽狂瀾攻下全隊最高20分，一度帶領灰狼掀起反撲高潮，但終場灰狼依舊不敵柯瑞狂飆44分的勇士隊，吞下主場敗仗。雖然戈貝爾的低迷表現成為導火線，但美國體育媒體與球評亦毫不留情地直言，鮑爾自己的災難級發揮根本半斤八兩。灰狼在今年休賽季不惜放走藍道（Julius Randle）與里德（Naz Reid）以清出薪資空間，將鮑爾視為重磅引援。在愛德華茲倒下後，鮑爾理應接管領袖大旗，然而他此役11投僅3中，只得到8分、8助攻、4籃板，更伴隨多達6次要命失誤，進攻節奏雜亂無章。美媒《Heavy》評論指出，戈貝爾過往畢竟是帶領灰狼兩度殺進西區決賽的重要功臣，而鮑爾過往在黃蜂隊長年身處輸球文化、生涯最高僅止步於附加賽。如今在失去當家核心的第一場球，身為主控的鮑爾不僅沒有以身作則，反而在板凳席公然飆罵老將隊友，對於球隊凝聚力無疑是極大傷害。灰狼在愛德華茲動刀缺席後，總教練芬奇將多森姆（Ayo Dosunmu）拉上先發，卻直接暴露了替補戰力單薄的致命傷。西區競爭極度慘烈，除了聖安東尼奧馬刺等強權虎視眈眈，若灰狼無法守住主場並持續內耗，球隊極可能一路下滑跌入附加賽邊緣。在愛德華茲歸期未定的漫長兩個月內，灰狼極度需要鮑爾、戈貝爾、庫明加與麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）同舟共濟。如果鮑爾與戈貝爾無法盡快解開心結、在攻防兩端重拾化學反應，這支原本志在爭冠的西區勁旅恐將迎來一場崩盤災難。