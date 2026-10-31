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▲林煒當時在劇中還稱讚席曼寧胸部好美，露骨台詞讓觀眾看傻。（圖／翻攝自YouTube＠民視戲劇館）

57歲資深男星林煒近日突然在社群上爆紅，因為他年輕時的外形神似當今男神許光漢，因此獲得「上古許光漢」的封號，他29年前與席曼寧合拍電視劇《我永遠愛你》的片段也被網友挖出瘋傳。只見當時劇情尺度超大，林煒不僅將席曼寧壓在牆上激吻，下雨天看她衣服濕透後，竟然還直接誇讚「妳胸部好美」，讓觀眾看傻直呼：「那個年代也太開放了吧！」《我永遠愛你》是1997年在民視播出的電視劇，當時林煒飾演富家公子「季平」，愛上由席曼寧飾演的鄰家女孩「蘇芳琪」，這段感情遭到季父基於「門戶之見」的強烈反對與阻撓，兩人因此在豪門恩怨、世俗眼光與命運糾葛中展開一段虐戀與情感拉扯。該劇總共20集，4年前被上架到民視戲劇館YouTube，近期隨著林煒爆紅，被粉絲挖出來朝聖。只見林煒第一集開頭就有激吻席曼寧的片段，當時他不顧學校人潮眾多，甚至還把手伸進席曼寧的衣服裡；席曼寧則扭捏反抗，但還是忍不住配合親吻，畫面顯得相當情色，讓觀眾都看傻。另外還有一集是林煒與席曼寧在雨中相擁，林煒突然看向席曼寧淋濕的身體，對她深情說了一句：「你的胸部好美」，也讓觀眾摸不著頭緒。原來是因為席曼寧當時飾演的角色身患乳癌，林煒為了安慰她，才說出這麼直球的話，網友看了也紛紛笑翻留言：「要不要是他長得帥，真的會被性騷擾」、「以前的劇是可以這麼露骨的嗎」、「只看片段真的好母湯喔好好笑」。