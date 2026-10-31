美國科技大廠英特爾（Intel）遭遇數十年來最慘烈的一天！受到財測不如預期、以色列廠區事故、個人電腦（PC）市場持續疲弱等因素衝擊，週五股價重挫近29%，創下1970年代以來的最大單日跌幅，也讓美國政府持有的Intel股權，帳面價值一夕縮水約120億美元，輝達（Nvidia）持股價值也減少約60億美元。
這對2025年3月上任、正積極推動公司轉型的執行長陳立武（Lip-Bu Tan）而言，無疑是一大挫折。畢竟，Intel過去曾錯失人工智慧（AI）浪潮初期的發展機會，試圖靠晶片製造與晶圓代工業務重振旗鼓，卻仍面臨營運壓力。
財測遠低於市場預期 以色列廠區事故雪上加霜
根據美國財經媒體《CNBC》報導，Intel這波股價暴跌的直接原因，是公司發布的最新財測不如市場預期。Intel預估本季調整後每股盈餘為0.25美元，營收介於150億至160億美元，但分析師原本預期營收可達171億美元，每股盈餘為0.43美元，落差相當明顯。
除了PC市場需求疲弱，記憶體及其他零件成本攀升，也持續壓抑整體產業。Intel財務長齊斯納（David Zinsner）預期，PC市場放緩的現象，至少會延續至明年上半年。
另一項打擊則來自以色列廠區。本月稍早，Intel在當地的一座晶圓廠發生爆炸，造成2名員工死亡、1人重傷，廠區長時間停工，影響10奈米晶片出貨。齊斯納估計，這起事故將使公司未來2季營收減少約6億美元。
美國政府持股帳面縮水120億美元 輝達也受波及
Intel股價重挫，也讓美國政府的投資，蒙受不小的帳面損失。川普內閣1年前才推動美國政府取得Intel約10%股權，如今股價單日暴跌，也使這筆持股價值減少約120億美元。
此外，輝達先前也取得Intel股權，隨著股價大跌，其持股帳面價值同樣縮水約60億美元。
這場跌勢也拖累整體科技股。那斯達克指數週五下跌約2.9%，輝達下滑逾4%，博通（Broadcom）跌逾5%，高通（Qualcomm）更重挫11%。亞馬遜（Amazon）也因第3季營收與獲利不如預期，當天跌價1.4%。
市場對科技巨頭持續投入AI的龐大資本支出，開始出現疑慮，投資人越來越關注，這些投資究竟能否轉化為實際獲利。
18A晶片已進入量產 晶圓代工仍缺外部客戶
對陳立武而言，Intel能否重返榮耀，關鍵之一在於晶圓代工業務，Intel是美國唯一具備先進邏輯晶片製造能力的本土業者，目前已在亞利桑那州的新廠，大規模生產最先進的18A晶片，希望成為台積電以外、另一個先進製程選項。
不過，Intel尚未替新製程晶片找到外部客戶。陳立武在財報電話會議上表示，未來2季將有幾家客戶準備宣布合作，並強調公司在下一代14A製程已取得重大進展。
分析師認為，Intel目前的復甦之路仍未走穩，這場股價暴跌，不僅反映Intel短期營運不如預期，也讓市場重新檢視，美國政府扶植本土半導體製造的投資策略。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
財測遠低於市場預期 以色列廠區事故雪上加霜
根據美國財經媒體《CNBC》報導，Intel這波股價暴跌的直接原因，是公司發布的最新財測不如市場預期。Intel預估本季調整後每股盈餘為0.25美元，營收介於150億至160億美元，但分析師原本預期營收可達171億美元，每股盈餘為0.43美元，落差相當明顯。
除了PC市場需求疲弱，記憶體及其他零件成本攀升，也持續壓抑整體產業。Intel財務長齊斯納（David Zinsner）預期，PC市場放緩的現象，至少會延續至明年上半年。
另一項打擊則來自以色列廠區。本月稍早，Intel在當地的一座晶圓廠發生爆炸，造成2名員工死亡、1人重傷，廠區長時間停工，影響10奈米晶片出貨。齊斯納估計，這起事故將使公司未來2季營收減少約6億美元。
美國政府持股帳面縮水120億美元 輝達也受波及
Intel股價重挫，也讓美國政府的投資，蒙受不小的帳面損失。川普內閣1年前才推動美國政府取得Intel約10%股權，如今股價單日暴跌，也使這筆持股價值減少約120億美元。
此外，輝達先前也取得Intel股權，隨著股價大跌，其持股帳面價值同樣縮水約60億美元。
這場跌勢也拖累整體科技股。那斯達克指數週五下跌約2.9%，輝達下滑逾4%，博通（Broadcom）跌逾5%，高通（Qualcomm）更重挫11%。亞馬遜（Amazon）也因第3季營收與獲利不如預期，當天跌價1.4%。
市場對科技巨頭持續投入AI的龐大資本支出，開始出現疑慮，投資人越來越關注，這些投資究竟能否轉化為實際獲利。
18A晶片已進入量產 晶圓代工仍缺外部客戶
對陳立武而言，Intel能否重返榮耀，關鍵之一在於晶圓代工業務，Intel是美國唯一具備先進邏輯晶片製造能力的本土業者，目前已在亞利桑那州的新廠，大規模生產最先進的18A晶片，希望成為台積電以外、另一個先進製程選項。
不過，Intel尚未替新製程晶片找到外部客戶。陳立武在財報電話會議上表示，未來2季將有幾家客戶準備宣布合作，並強調公司在下一代14A製程已取得重大進展。
分析師認為，Intel目前的復甦之路仍未走穩，這場股價暴跌，不僅反映Intel短期營運不如預期，也讓市場重新檢視，美國政府扶植本土半導體製造的投資策略。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。