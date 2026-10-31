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美國科技巨頭財報利空！嚇壞華爾街 帶動美股崩跌

AI現雜音、台股也受累 但謝金河：台灣是賣鏟子的人衝擊不會那麼大

這兩天全球股市再度拉警報，Google公布財報因搜尋業務成長趨緩，股價大跌12.29%，Amazon自由現金流高達423.6億美元，股價更跳水大跌28.59%，Intel也因業績下滑、自由現金流無法轉正，股價跳水大跌28.59%，亦帶動美股的崩跌。對此，財信傳媒董事長謝金河今（31）日在臉書以「AI恐慌力」為題發文，台灣是AI最大受益者，AI股在這個賽道上出現了雜音，台股也會受到影響，不過，「台灣是賣鏟子的人，衝擊不會那麼大」。謝金河指出，這兩天全球股市再度拉警報，前天Google公布財報，業績並不差，但因為來自搜尋的業務成長趨緩，股價大跌12.29%。同一天，Amazon也公布業績，因為過去12個月的自由現金流高達423.6億美元，這個數字嚇壞華爾街，帶動美股的崩跌。昨天Intel接了下一棒，因為以色列廠爆炸，消費性電子產品下滑，還有ABF載板短缺，業績下滑，同時自由現金流仍然不能轉正，股價跳水大跌28.59%，這一跌市值蒸發1400億美元。美國的國庫，輝達，ARM等入股的股東都受到影響。Intel等於跌回4月的起漲點，如果從今年最高的142.35美元來算，股價下跌54.7%。這也衝擊全球半導體產業，高通重挫逾10%，費城半導體指數下跌829.4，跌幅7.2%，這對台灣以半導體為主的科技島影響深遠。謝金河分析，Google及Amazon公布財報觸發市場敏感神經是AI的資本支出那麼大，大家掏盡帳上現金購買算力，但投出去的錢，卻沒有看到相對應的回報，而且自由現金流的淨流出加劇，Amazon的423.6億美元讓市場驚嚇。微軟及Google的證券違約掉期CDS都來到歴史新高的位置，這是AI跑到半路引來的市場恐懼。另一個是AI引發的大規模裁員行動，這次微軟出手也讓大家擔心，謝金河認為，這次美國期中選舉，很多民主黨候選人是反AI的，這次美股在期中選舉前的下跌，似乎是在提前反映川普可能失去參眾兩院的控制權，共和黨敗選機率不低。至於台股會如何？謝金河表示，台灣是AI最大受益者，AI股在這個賽道上出現了雜音，台股也會受到影響。不過，台灣是賣鏟子的人，衝擊不會那麼大。