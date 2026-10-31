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▲黃美倫後來有說自己慢慢有點接受了，但從後面的語句來看，她是在指接受衣著曝露這件事，而非同性戀。（圖／翻攝自YouTube＠TVBS娛樂頭條）

主持人蔡康永近日因出席民進黨台北市長候選人沈伯洋的競選活動，被視為不投蔣萬安的表態，儘管蔡康永後來也受邀參加蔣萬安競總成立大會，此事仍不斷引起討論。網友近日更挖到蔡康永過去訪問蔣萬安母親黃美倫的節目片段，當時黃美倫當著蔡康永的面直言，自己不太能接受同性戀，那時尚未出櫃的蔡康永只能皺著眉頭看著她，不敢回嘴，表情讓人心疼。蔡康永過去曾主持過談話節目《真情指數》，2000年時，他訪問時任外交官章孝嚴（現改姓蔣）的夫人黃美倫，好奇問她：「所以你陪章孝嚴先生到國外去工作的時候，你碰到國外的一些狀況，比方說，外國有一些社會的風氣跟台灣不太一樣的，比較開放的，你會很緊張嗎？」黃美倫當時以輕鬆口吻回應：「黃美倫表態自己無法接受同性戀，但對於衣著曝露的問題，後來已經慢慢釋懷了。而作為同志的蔡康永，當時全程默默聆聽黃美倫回答，僅微微皺眉，並未打斷，因為他當時還沒公開出櫃，無法為同性戀族群發聲。而這訪問片段如今被重新挖出，在Threads上瘋傳，吸引近7千人按讚。大家看了紛紛留言討論，表示心疼蔡康永：「現在看到她笑的時候，我的心重重地揪了一下，不敢想像當時跟她面對面的康永哥會是怎麼樣的心情」、「這就是同志成長過程的事實，別人直接把刀插進你心窩，臉上還要掛著客氣禮貌的微笑」、「對許許多多同志來說，那個當下就像是被拿刀捅進胸口一樣」。不過也有部分網友認為，黃美倫當時還不知道蔡康永的性向，以那時的社會風氣來看，會說出這種話也不讓人意外。據悉，蔡康永是在2001年時公開出櫃的，當時他接受李敖訪問，對方突襲式地問他：「你為什麼不結婚？你是不是GAY？你是不是喜歡男生？」蔡康永聽後並未否認，只笑說：「你要介紹對象給我嗎？」成為出櫃開端。