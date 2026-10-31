中央氣象署表示，強烈颱風煙花目前距離台灣遙遠，並且預計在下周一（11月2日）轉向，往日本方向前進，對於台灣天氣沒有直接影響。未來台灣天氣主要受到東北季風影響，今（31）日東北季風增強，迎風面基隆北海岸、東半部及南部雲量偏多，大台北、東半部地區有局部降雨，其他地區則為多雲到晴的天氣。
今天天氣：東北季風影響 北台灣有短暫雨
10月31日今天的天氣，受到東北季風影響，風向會由東北風轉為偏東風，迎風面水氣增多，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴。
清晨天氣較涼，中部以北及東北部低溫約19到21度，其他地區22到24度，晨起外出建議增添衣物以免著涼，白天桃園以北及宜蘭天氣稍涼，高溫約25、26度，新竹以南及花東舒適到悶熱，高溫約28到31度。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗
橘色提醒：中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，環境風場為東北風至偏東風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。
明天天氣：東北季風減弱 各地多雲到晴
11月1日明天的天氣，氣象署說明，東北季風減弱，環境轉為偏東風，各地大多為多雲到晴，只有迎風面東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，非常適合外出活動。各地氣溫也回升，北部白天高溫可回到28度以上，感受舒適。
一周天氣：2波東北季風報到 迎風面有雨勢
氣象署提到，下周一（11月2日）、下周二（11月3日）東北季風再度增強，迎風面大台北、東半部有局部雨勢，其他地區為多雲到晴的天氣；下周三（11月4日）東北季風稍微減弱，下周四（11月5日）東北季風又增強，桃園以北、東半部小心局部雨勢，其他地區還是以多雲到晴天氣為主。
煙花颱風預計周日（11月1日）會在日本東南方外海滯留，屆時強度會稍微減弱，未來路徑部分，預估煙花會在下周一（11月2日）先偏東再轉東北，往日本東方外海方向前進，北轉時間點距離台灣遠，對台無影響，不過基隆北海岸、東半部、恆春半島還是要留意長浪。
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10月31日今天的天氣，受到東北季風影響，風向會由東北風轉為偏東風，迎風面水氣增多，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴。
清晨天氣較涼，中部以北及東北部低溫約19到21度，其他地區22到24度，晨起外出建議增添衣物以免著涼，白天桃園以北及宜蘭天氣稍涼，高溫約25、26度，新竹以南及花東舒適到悶熱，高溫約28到31度。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗
橘色提醒：中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，環境風場為東北風至偏東風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。
明天天氣：東北季風減弱 各地多雲到晴
11月1日明天的天氣，氣象署說明，東北季風減弱，環境轉為偏東風，各地大多為多雲到晴，只有迎風面東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，非常適合外出活動。各地氣溫也回升，北部白天高溫可回到28度以上，感受舒適。
一周天氣：2波東北季風報到 迎風面有雨勢
氣象署提到，下周一（11月2日）、下周二（11月3日）東北季風再度增強，迎風面大台北、東半部有局部雨勢，其他地區為多雲到晴的天氣；下周三（11月4日）東北季風稍微減弱，下周四（11月5日）東北季風又增強，桃園以北、東半部小心局部雨勢，其他地區還是以多雲到晴天氣為主。
煙花颱風預計周日（11月1日）會在日本東南方外海滯留，屆時強度會稍微減弱，未來路徑部分，預估煙花會在下周一（11月2日）先偏東再轉東北，往日本東方外海方向前進，北轉時間點距離台灣遠，對台無影響，不過基隆北海岸、東半部、恆春半島還是要留意長浪。