今年第 30 號颱風「煙花」已於今（31）日凌晨減弱為中度颱風！氣象專家指出，受副熱帶高壓強弱影響，煙花將呈現「西行、北轉再西行」曲折走勢，預計下週受槽線牽引朝東北大迴轉；儘管直接侵台機率極低，但沿海仍須慎防長浪。《NOWNEWS今日新聞》整理最新路徑、大迴轉時程與對台影響，颱風動態一次看。
🟡煙花減弱為中度颱風，氣象署最新路徑曝光
氣象署最新資料顯示，第 30 號颱風煙花（IN-FA）已於今晨 2 時減弱為中度颱風，中心位於台北東方約 2300 公里海面上，近中心最大風速每秒 48 公尺、瞬間陣風達 17 級風，七級風暴風半徑 220 公里。預測未來 24 小時內將暫時減速並在海上打轉，隨後再行轉折。
🟡曲折走勢西行再北轉，五天後朝向東北迴轉
吳德榮指出，因太平洋高壓減弱，煙花今移速減慢；明日高壓增強路徑轉偏西，下週二（3 日）起順應導引氣流轉北並向東北大迴轉。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，煙花將走出「西行→北轉→再西行→再北轉」曲折走勢；歐洲 AI 模式模擬顯示，5 天後煙花將在日本南方海面持續向東北大迴轉並逐漸變性。
🟡高層槽線牽引冷空氣，專家分析將加速減弱
前氣象局長鄭明典發文解析，煙花颱風目前「甜甜圈雲系」維持良好，但預報路徑有多個轉折，主要是受北方高空槽線牽引。他指出，當颱風高層受槽線牽引時，低層往往有乾冷空氣入侵颱風環流，在環境不利維持下，煙花颱風預期很快就會顯著減弱。
🟡侵台機率極低無威脅，沿海須防長浪強陣風
氣象模式顯示，煙花轉向點距台灣陸地甚遠，直接侵台機率極低。不過氣象署提醒，受東北季風與遠洋颱風外圍長浪影響，明日（11 月 1 日）起基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島易有長浪；北部海面及台灣海峽北部亦有 8 至 9 級強陣風，海邊活動或作業船隻務必提高警覺。
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氣象署最新資料顯示，第 30 號颱風煙花（IN-FA）已於今晨 2 時減弱為中度颱風，中心位於台北東方約 2300 公里海面上，近中心最大風速每秒 48 公尺、瞬間陣風達 17 級風，七級風暴風半徑 220 公里。預測未來 24 小時內將暫時減速並在海上打轉，隨後再行轉折。
🟡曲折走勢西行再北轉，五天後朝向東北迴轉
吳德榮指出，因太平洋高壓減弱，煙花今移速減慢；明日高壓增強路徑轉偏西，下週二（3 日）起順應導引氣流轉北並向東北大迴轉。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，煙花將走出「西行→北轉→再西行→再北轉」曲折走勢；歐洲 AI 模式模擬顯示，5 天後煙花將在日本南方海面持續向東北大迴轉並逐漸變性。
前氣象局長鄭明典發文解析，煙花颱風目前「甜甜圈雲系」維持良好，但預報路徑有多個轉折，主要是受北方高空槽線牽引。他指出，當颱風高層受槽線牽引時，低層往往有乾冷空氣入侵颱風環流，在環境不利維持下，煙花颱風預期很快就會顯著減弱。
🟡侵台機率極低無威脅，沿海須防長浪強陣風
氣象模式顯示，煙花轉向點距台灣陸地甚遠，直接侵台機率極低。不過氣象署提醒，受東北季風與遠洋颱風外圍長浪影響，明日（11 月 1 日）起基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島易有長浪；北部海面及台灣海峽北部亦有 8 至 9 級強陣風，海邊活動或作業船隻務必提高警覺。