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大型科企業績不振，華爾街持續拋售AI相關類股，轉而投資市場中更具防禦性的領域，美股主要指數週五全收黑，其中，那斯達克指數創6月以來最大的單日跌幅，費城半導體指數下殺幅度亦超過7%。綜合《CNBC》等外媒報導，美股週五拋售壓力加劇，投資人紛紛進行獲利了結，以應對下週的美國期中選舉，可能帶來的震盪。科技股成了重災區，Alphabet及亞馬遜（Amazon）營收獲利不如預期、自由現金流轉負，加深市場對於AI資本支出的疑慮，拖累美股大盤，反觀消費必需品、醫療保健等防禦性板塊則出現上漲，抑制了道瓊工業指數的跌幅。30日收盤，美股道瓊工業指數下跌572.25點或1.09%，報51770.31點；那斯達克指數下跌747.73點或2.86%，報25437.00點；標普500指數下跌140.32點或1.82%，報7580.07點；費城半導體指數重挫829.40 點或7.20%，報10688.80 點。分析師認為，如今的市場充滿「審視」與「謹慎」的氛圍，歸根結底，AI科技如何在現實中運作，如何進行融資、誰能從中獲利，這些問題變得更難回答，所以確實存在一些經濟風險，市場也開始意識到這一點。焦點個股部分，英特爾（Intel）因為個人電腦市場（PC）成長放緩、本季業績展望疲軟，加上客戶端運算和實體AI部門的營收年減5%至81億美元，週五該公司股價持續下探，暴跌近29%。此外，記憶體與儲存族群亦全面下挫，晶片製造商整體上也面臨壓力，SanDisk股價暴跌13.47%，AMD股價下滑10.88%，輝達（NVIDIA ）跌幅亦達4.22%。