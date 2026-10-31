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▲貴族世家個人燒肉將有3種肉類選擇，每人最低199元起。（圖／翻攝貴族世家個人燒肉臉書）

「貴族世家個人燒肉」插旗東區 最快11月開幕

森森燒肉將開台南永華店 11月19日試營運

▲「森森燒肉」宣告，將開設台南永華店。（圖／森森燒肉提供）

▲全台森森燒肉能一次供應多樣化的甜點，被網友戲稱為「被燒肉耽誤的甜點吃到飽店」。（圖／記者葉盛耀攝）

全台連鎖牛排館品牌「貴族世家」宣布，將開設個人燒肉品牌！「貴族世家個人燒肉」最新消息傳出，餐價為每人199元起，除了享有一人燒肉套餐，還比照貴族世家牛排將推出自助吧熟食吃到飽。首店地址為大安區光復南路452號，預計最快11月初開幕。「貴族世家個人燒肉」顧名思義，將以一人燒肉套餐為主，有雞肉、豬肉、牛肉等品項，每份肉品皆有100公克重，價格約落在199元至399元之間，並無限供應湯品、飲料、冰淇淋。牛肉套餐最低219元起，其中價格199元的最便宜燒肉套餐為雞肉，也開放可以額外加點。「貴族世家個人燒肉」首店地址為大安區光復南路452號，店內將採一人一爐設計，預估可容納30多人，預計最快11月初開幕。另外，台中起家的燒肉品牌「森森燒肉」，南部市場除了高雄中正店與台鋁店之外，也將進駐台南開設「森森燒肉台南永華店」，預計11月19日試營運，11月5日開放線上訂位，11月14日可電話訂位。發源自台中的森森燒肉，曾被網友們票選為「台中必吃4大燒烤店」，2023年也被Yahoo奇摩選入「10大熱門餐廳」關鍵字搜尋排行榜，因為無限量供應的甜點各個精緻又給得大方不小氣，「森森燒肉」因此被網友戲稱為「被燒肉耽誤的甜點吃到飽店」。