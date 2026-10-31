皮克敏手遊《Pikmin Bloom》11月活動即將登場，除了迎接上市5週年，玩家每月重要的蘑菇戰鬥也有不少收集重點。值得注意的是，11月1日適逢周日，活動首日就有機會挑戰「巨大輝煌蘑菇」，《NOWNEWS》也整理11月蘑菇攻略，從挑戰規劃、獎勵差異到戰力提升技巧，帶玩家一次掌握。
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》11月「輝煌蘑菇」
《Pikmin Bloom》11月主題蘑菇主打「輝煌蘑菇」，特別是周末期間，有機會遇到內含稀有神秘箱的「巨大輝煌蘑菇」，玩家在周末每天最多可以使用3次蘑菇戰鬥大聲公，且11月最後一個周末前後額外增加2天。
📌巨大輝煌蘑菇出現時間
■11月1日
■11月7日和8日
■11月14日和15日
■11月21日和22日
■11月27日至30日
皮克敏蘑菇怎麼打？4大種類獎勵差異、每月挑戰時機整理
《Pikmin Bloom》蘑菇分為「顏色菇、元素菇、活動菇、巨型活動菇」4大類，獎勵各有不同，顏色菇必定掉落相同顏色的一般精華；元素菇有較高機率取得當季花種的特殊精華；活動菇擊敗後能獲得包含活動收集道具的神祕箱，巨型活動菇則會提供大量活動道具與水果獎勵。
蘑菇挑戰也有月初、月中、月底的不同策略，月初可優先挑戰元素菇，累積當月主、副花所需的特殊精華；月中特殊精華足夠後，平日便可轉向活動菇，搭配種花任務收集道具；月底則視任務進度繼續打活動菇，或改打顏色菇補充一般精華。周末遇到巨大活動蘑菇則建議優先參加，尤其11月1日首日就有機會挑戰。
皮克敏蘑菇戰力怎麼提升？5大因素、組隊技巧一次看
想提高蘑菇戰鬥獎勵，隊伍總戰力是重要關鍵，主要受到皮克敏品種、友好度、飾品、頭上花朵及蘑菇顏色5大因素影響。其中紫色皮克敏基礎戰力最高，有6點，其次是岩石皮克敏5點；8顆愛心全滿可增加20點，穿戴飾品再增加4點，頭上開著當月主打花朵則可增加5點。
此外，攻打一般顏色蘑菇時，派遣相同顏色的皮克敏，每隻可獲得12點戰力加成，其他顏色則只有3點；若是火、水、水晶等元素蘑菇，只有對應屬性的皮克敏能夠參戰，並可獲得100點元素基礎屬性加成。玩家出戰前記得確認蘑菇種類，才能有效提高隊伍工作力。
如果不想自行計算每隻皮克敏的戰力，玩家也可以善用遊戲內建篩選器，將編隊排序切換為「工作力」，系統就會自動挑選戰力較高的陣容；若同色皮克敏數量不足，則可優先派遣滿心的紫色或岩石皮克敏補足。11月活動首日就有巨大蘑菇登場，玩家別忘了把握周末免費挑戰次數。
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《Pikmin Bloom》11月主題蘑菇主打「輝煌蘑菇」，特別是周末期間，有機會遇到內含稀有神秘箱的「巨大輝煌蘑菇」，玩家在周末每天最多可以使用3次蘑菇戰鬥大聲公，且11月最後一個周末前後額外增加2天。
📌巨大輝煌蘑菇出現時間
■11月1日
■11月7日和8日
■11月14日和15日
■11月21日和22日
■11月27日至30日
《Pikmin Bloom》蘑菇分為「顏色菇、元素菇、活動菇、巨型活動菇」4大類，獎勵各有不同，顏色菇必定掉落相同顏色的一般精華；元素菇有較高機率取得當季花種的特殊精華；活動菇擊敗後能獲得包含活動收集道具的神祕箱，巨型活動菇則會提供大量活動道具與水果獎勵。
蘑菇挑戰也有月初、月中、月底的不同策略，月初可優先挑戰元素菇，累積當月主、副花所需的特殊精華；月中特殊精華足夠後，平日便可轉向活動菇，搭配種花任務收集道具；月底則視任務進度繼續打活動菇，或改打顏色菇補充一般精華。周末遇到巨大活動蘑菇則建議優先參加，尤其11月1日首日就有機會挑戰。
想提高蘑菇戰鬥獎勵，隊伍總戰力是重要關鍵，主要受到皮克敏品種、友好度、飾品、頭上花朵及蘑菇顏色5大因素影響。其中紫色皮克敏基礎戰力最高，有6點，其次是岩石皮克敏5點；8顆愛心全滿可增加20點，穿戴飾品再增加4點，頭上開著當月主打花朵則可增加5點。
此外，攻打一般顏色蘑菇時，派遣相同顏色的皮克敏，每隻可獲得12點戰力加成，其他顏色則只有3點；若是火、水、水晶等元素蘑菇，只有對應屬性的皮克敏能夠參戰，並可獲得100點元素基礎屬性加成。玩家出戰前記得確認蘑菇種類，才能有效提高隊伍工作力。
如果不想自行計算每隻皮克敏的戰力，玩家也可以善用遊戲內建篩選器，將編隊排序切換為「工作力」，系統就會自動挑選戰力較高的陣容；若同色皮克敏數量不足，則可優先派遣滿心的紫色或岩石皮克敏補足。11月活動首日就有巨大蘑菇登場，玩家別忘了把握周末免費挑戰次數。