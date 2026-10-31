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全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）爆發重大駭客事件，約63億美元的客戶資產受到波及，創下加密貨幣史上、最大規模的駭客攻擊紀錄。儘管幣安表示，已有約30億美元資產遭到凍結，並承諾會承擔客戶損失，但資金能否追回、公司是否有足夠財力填補缺口，仍受到市場關注。事件爆發後，幣安共同創辦人、前執行長趙長鵬（Changpeng Zhao，CZ），甚至向特斯拉（Tesla）及SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）喊話，希望對方不要在這個敏感時刻嘲諷幣安，而是給予支持。根據幣安初步調查，駭客疑似取得交易所提款系統的存取權限，從加密貨幣錢包發動「未經授權」的資產轉移。調查機構懷疑，這次攻擊與北韓政府支持的駭客組織「TraderTraitor」有關，事件發生後，幣安一度暫停所有存款與提款。馬斯克得知消息後，在社群平台X發布多個表情符號，從大笑到皺眉都有。對此，趙長鵬則回應：「伊隆，我非常尊重你，但現在可不是惡作劇的時候。請停止吧，我們持有的SpaceX股份價值超過10億美元，如果你能給予一些支持，我將不勝感激。謝謝！」趙長鵬指出，幣安當初為馬斯克收購Twitter投資5億美元，後續取得的SpaceX股權，目前價值也已超過10億美元。雖然相較於SpaceX約2兆美元的估值，這筆投資仍只占很小的比例。比起社群上的交鋒，如何追回遭竊的63億美元，才是這次事件真正的難題。幣安表示，目前約有30億美元的加密貨幣資產已被凍結，包括USDT、USDC等穩定幣，有助於阻止駭客繼續轉移資產，甚至有機會透過銷毀、重新發行代幣的方式，協助追回資金。然而，道高一尺，魔高一丈，駭客也已迅速採取反制措施。根據區塊鏈調查機構「TRM Labs」的觀察，發起這次攻擊者，已將部分USDT出售，並以穩定幣作為抵押借入以太幣（ETH），藉此轉換成較難凍結的資產。此外，駭客還利用自動化交易，在不同錢包地址間反覆轉移資金，干擾調查人員追蹤。分析指出，這次出現了過去較少見的洗錢模式，駭客甚至將資金反覆轉回先前使用過的地址，增加追查難度。調查機構也發現，北韓駭客越來越常利用跨國專業洗錢組織，將遭竊的加密貨幣轉換成法定貨幣。這些組織可能透過場外交易收購遭竊的加密貨幣，再經由不同管道清洗資金，最後將資金交還駭客。一旦資產離開區塊鏈交易網絡，轉換成法幣，執法機關能夠攔截的機會也會大幅降低。TRM Labs全球政策主管瑞德柏（Ari Redbord）形容，這是一場「貓抓老鼠」遊戲，雙方都在與時間賽跑，調查人員必須在資產被完全洗出加密貨幣體系之前，盡可能追蹤並攔截。面對這場危機，幣安承諾將負責填補客戶損失，並動用安全基金「SAFU」、公司自有資金提供保障。不過，承諾賠償不代表客戶一定能立即拿回資產。紐西蘭交易所「Cryptopia」在2019年遭駭後便進入清算程序，直到2024年才開始向客戶分配部分資產，整個過程耗費多年。幣安這次遭駭事件也再次提醒市場，加密貨幣投資的風險，遠不只有價格波動，交易所的資安防禦、資產管理及賠償能力，同樣是不可忽視的關鍵。原文連結：