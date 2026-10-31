第24屆同志遊行將在今（31）日中午12點登場，預計將有10多萬人走上台北街頭挺同志。本屆遊行將象徵LGBTQ+的「六色彩虹」拆分成2條路線，橙色、黃色、綠色為北路線；紅色、藍色、紫色為南路線，最終回到市府前廣場的主舞台。《NOWNEWS今日新聞》整理遊行時間、2大路線與交通指南等資訊一次看。

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🟡2026臺北同志大遊行主要資訊：

時間：10月31日12：00－18：40

地點：台北市政府前廣場（起點、主舞台）

時間表：
12:00　　「彩虹市集」正式營運
12:45　　上半場舞台節目開始
13:00　　遊行隊伍集合
14:05　　遊行隊伍出發
16:25　　下半場舞台節目開始
18:00　  「彩虹市集」營運結束
18:40　　舞台活動結束

▲第24屆同志遊行將在今（31）日登場，2大路線先看。（圖／翻攝同志遊行官網）
▲第24屆同志遊行將在今（31）日登場，2大路線先看。（圖／翻攝同志遊行官網）
🟡2026臺北同志大遊行遊行路線：

▪️北路線：臺北市政府前廣場（市民廣場）⭢仁愛路 ⭢敦化南路 ⭢忠孝東路 ⭢逸仙路⭢ 仁愛路⭢臺北市政府前廣場（市民廣場）

▪️南路線：臺北市政府前廣場（市民廣場）⭢仁愛路 ⭢ 光復南路 ⭢ 信義路 ⭢敦化南路 ⭢仁愛路 ⭢臺北市政府前廣場（市民廣場）

🟡2026臺北同志大遊行交通指南：

📍搭乘至「市政府站」後步行

📍搭乘至「台北 101／世貿站」後步行

📍若想避開人潮，可在相鄰站「國父紀念館站」、「信義安和站」、「象山站」下車。

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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。