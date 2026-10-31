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▲第24屆同志遊行將在今（31）日登場，2大路線先看。（圖／翻攝同志遊行官網）

第24屆同志遊行將在今（31）日中午12點登場，預計將有10多萬人走上台北街頭挺同志。本屆遊行將象徵LGBTQ+的「六色彩虹」拆分成2條路線，橙色、黃色、綠色為北路線；紅色、藍色、紫色為南路線，最終回到市府前廣場的主舞台。《NOWNEWS今日新聞》整理遊行時間、2大路線與交通指南等資訊一次看。10月31日12：00－18：40台北市政府前廣場（起點、主舞台）12:00 「彩虹市集」正式營運12:45 上半場舞台節目開始13:00 遊行隊伍集合14:05 遊行隊伍出發16:25 下半場舞台節目開始18:00 「彩虹市集」營運結束18:40 舞台活動結束▪️北路線：臺北市政府前廣場（市民廣場）⭢仁愛路 ⭢敦化南路 ⭢忠孝東路 ⭢逸仙路⭢ 仁愛路⭢臺北市政府前廣場（市民廣場）▪️南路線：臺北市政府前廣場（市民廣場）⭢仁愛路 ⭢ 光復南路 ⭢ 信義路 ⭢敦化南路 ⭢仁愛路 ⭢臺北市政府前廣場（市民廣場）📍搭乘至「市政府站」後步行📍搭乘至「台北 101／世貿站」後步行📍若想避開人潮，可在相鄰站「國父紀念館站」、「信義安和站」、「象山站」下車。