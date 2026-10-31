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▲台茂購物中心台南店，目前已設立「台南店籌備處」，公開招商。（圖／取自官網）

▲新光三越台南中山店於10月31日正式結束營業。（圖／翻攝自Google評論）

新光三越台南中山店今（31）日正式熄燈，結束近30年營業歷史，不過原址未來將由台茂購物中心接手改造，規劃打造地下2樓至地上8樓的複合式商場，並於9至13樓引進國際連鎖飯店，結合「開放式街區」設計，串聯周邊巷弄與商圈。隨著中山店今晚舉辦熄燈儀式，台南站前商圈也將迎來新一波轉型。新光三越台南中山店今（31）日熄燈，不過原址將由台茂接手，未來仍是購物商場，目前已設立「台南店籌備處」，公開招商。新商場將顛覆傳統百貨封閉式格局，採取「開放式街區」設計，打開一樓立面，讓商場人流與周邊巷弄無縫串聯，盼改善過去消費者經過卻未進店的情況，進一步帶動周邊商圈共榮。台茂也指出，隨著台南鐵路地下化計畫推進，當地交通條件與商業發展潛力可望提升。新商場預計地下2樓至地上8樓規劃為複合式商場，9至13樓則計畫引進國際連鎖飯店。台茂認為，高樓層飯店可望吸引南科商務客與高端觀光客，並為低樓層商場帶來更多消費人潮。目前也正積極尋求具話題性的人氣餐飲、風格零售及質感生活品牌進駐，希望透過多元業種組合，打造不同於傳統百貨的消費體驗。台茂表示，這不僅是一棟全新商場，更希望成為未來「站前生活圈」的核心。新光三越台南中山店於10月31日正式結束營業，業者也舉辦熄燈活動，正式跟陪伴在地居民30年的地標說再見。21:55 店長道珍重：播放店長特製版珍重廣播，道出30年來的感謝與祝福22:00 送客 • 晚安，再見：台南三店全體幹部代表將齊聚1F中山門，以最誠摯的注目禮歡送離館的顧客22:10 燈熄 • 回憶永存：「燈光倒數儀式」全場將一同倒數，於1F中山門迎接中山店招牌完美熄燈的歷史性珍貴時刻