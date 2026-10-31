台南名店「阿明豬心冬粉」曾經多次獲得米其林必比登推薦，每次營業時間時，必定是大排長龍，算是台南保安路上的一大奇景。然而，近期卻傳出震撼彈，阿明豬心冬粉的臉書粉專先是因家中有事宣布延長暫停營業，之後原本預定重開的日子也急喊卡，但今（30）日又傳出最新消息將「無限期暫停營業 」，臉書粉專「台南式 Tainan Style」與社群平台上都披露原因是老闆娘車禍離世，消息傳出讓老顧客紛喊不捨。《NOWNEWS今日新聞》記者致電業者，截稿前並未獲得業者回覆。
台南市保安路上的「阿明豬心冬粉」，在2022、2023年獲得《米其林指南》必比登推介，後又於2024、2025、2026年獲得入選餐廳肯定。業者主打多樣化內臟料理，包含豬心、豬肝、鴨腸、骨髓等料理，不論是做成暖湯或是麻油乾拌，都因用料新鮮，所以相當受到在地民眾與觀光客歡迎。
另外，老闆有超強的記憶力，能夠不用紙筆，直接在腦袋中記下顧客點的所有菜色；而在結帳時也靠心算而精準算出所有費用，也是該店的賣點之一。每到營業時段總是能看到門口有長長人龍，想吃到大概都需要等上一小時。
但是從今年10月中旬，阿明豬心冬粉就在臉書粉專發布臨時店休公告，表示因家中私事需暫時休息。起初店家將休息時間延長至26日，並暫定於27日重新開店迎接顧客，結果也讓顧客撲空。
如今根據臉書粉專「台南式 Tainan Style」與社群平台Threads上網友披露，因為老闆娘車禍而驟逝，所以選擇無限期暫停營業，消息傳出，許多老顧客都不捨留言：「老闆及其家人節哀」、「嗚嗚 愛店」、「老闆娘人很好，東西很好吃，以前有在那工作過，請老闆節哀」、「怎麼這樣！不可以！我不想相信！這樣好、這樣偉大的母親！」等。另外，阿明豬心冬粉的分店金華店，也同樣暫停營業。《NOWNEWS今日新聞》記者致電業者，截稿前並未獲得業者回覆。
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但是從今年10月中旬，阿明豬心冬粉就在臉書粉專發布臨時店休公告，表示因家中私事需暫時休息。起初店家將休息時間延長至26日，並暫定於27日重新開店迎接顧客，結果也讓顧客撲空。