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台灣最強辯論高手是誰？全場答案一面倒：他根本戰神

▲有網友在PTT上以「台灣最強辯論高手是誰」為題發問，留言中一面倒點名前總統陳水扁。（圖／記者嚴俊強攝）

▲除了陳水扁以外，也有人點名馬英九、柯文哲、宋楚瑜、李敖等人辯論實力頂尖。（圖／記者葉政勳攝）

陳水扁辯論名場面回顧！一句「有這麼嚴重嗎」回擊成經典

2026年九合一選舉投票進入倒數，台北市長選舉電視辯論會也於昨（10月31日）登場，民進黨候選人沈伯洋與現任市長蔣萬安正面交鋒。辯論後周邊討論不斷，但就有民眾好奇「台灣最強辯論高手是誰？」引來一票人點名前總統陳水扁，稱讚其臨場反應與口才沒有對手，大讚直呼「阿扁根本戰神！」事實上，陳水扁擁有多個辯論名場面，像是1994年對上趙少康，以及2004年與連戰進行總統辯論會，至今都在選民心中成為經典。有網友在PTT上以「台灣最強辯論高手是誰啊」為題發文，表示今天看完沈伯洋、蔣萬安辯論，但認為讀書時期參加的辯論社群還比較激烈，並好奇台灣最強辯論高手究竟是誰，能夠一句話就讓對手敗陣下來。問題曝光後，留言區意外一票全點名「陳水扁」，認為「阿扁當年真的強」、「阿扁根本戰神」、「阿扁，讓全國人民知道質詢天王怎麼電人的」、「電視上看到的只有承認阿扁」、「絕對是阿扁，不用稿所有數據信手捻來」。除了陳水扁以外，也有人點名馬英九、柯文哲、宋楚瑜、李敖等人，坦言「扁馬水準真的高」、「柯也不錯，今年兩個法律系還吵不起來」、「李敖才是最強的」、「扁馬對決堪稱經典，20幾年沒有一場能夠超越」。據了解，陳水扁在過去有多個著名辯論名場面，像是1994年台灣首場直轄市長電視辯論中，陳水扁與趙少康、黃大洲等人激戰，當年代表新黨的趙少康在政見發表會上直呼「中華民國要滅亡了、台灣要毀滅了」，但陳水扁則以一句「有這麼嚴重嗎？」輕鬆回擊，成為台灣選舉史上的經典對決。2004年陳水扁還與連戰進行總統辯論會，辯論會上雙方互相對峙將近 1小時，但影片中陳水扁全程露出微微笑容，手裡更不斷紀錄對方的弱點，等待時機回擊。這場辯論會更被一票台灣人公認是「史上最強的辯論會」。