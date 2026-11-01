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洛杉磯湖人隊在今（31）日NBA盃小組賽中慘遭金州勇士隊上演25分大逆轉，終場以95：112苦吞慘敗。除了球隊攻守兩端在下半場全面潰堤，湖人休賽季豪擲4年6000萬美元高薪引進的26歲側翼後衛格蘭姆斯（Quentin Grimes），再次繳出宛如隱形般的低迷表現，全場出戰26分鐘僅得3分。算上先前比賽，格蘭姆斯近3場出賽合計竟然只拿到8分，完全無法替雙星唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）分擔持球與組織壓力。湖人休賽季圍繞唐西奇全面重組陣容，並端出一張4年6000萬美元、本季年薪達1390萬美元的肥約簽下格蘭姆斯，使其一躍成為陣中薪資第4高的球員。球團原先設想這位6呎5吋的側翼能成為第二陣容的進攻發動機與頂級3D拼圖，然而開季至今他的表現卻與身價嚴重脫節。在今日對陣勇士的比賽中，格蘭姆斯出賽26分鐘，全場3投1中、罰球2罰0中，僅僅繳出3分、3籃板、2助攻與1次失誤。更尷尬的是，這已是他開季6場比賽中第3次在場上近乎隱形，近3場出賽得分分別只有3分、2分與3分，3戰合計僅進帳8分。開季至今6場比賽，格蘭姆斯場均出戰26.8分鐘，僅留下9.0分、3.5籃板、2.7助攻與1.0抄截，外線命中率更慘跌至23.5%。美媒《FanSided》專欄作家華茲（Tyler Watts）撰文直指，湖人此役之所以在首節領先25分的情況下崩盤，關鍵就在於進攻端缺乏第三名持球創造者。當勇士在後三節開始瘋狂包夾、壓迫唐西奇與里夫斯時，勇士的策略就是迫使湖人其他綠葉球員出手，而全場湖人竟狂送20次失誤。身領全隊第4高薪的格蘭姆斯，在此刻完全無法扮演次要進攻組織者，只能被動在底角苦等空檔，缺乏自行持球創造投籃機會的能力，讓湖人進攻徹底窒息。在替補控衛塞克斯頓（Collin Sexton）季初遭遇小腿傷勢、布朗尼（Bronny James）被按在板凳席且失去總教練信任的情況下，格蘭姆斯的進攻隱形直接重創球隊。事實上，格蘭姆斯在湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）的輪替定位中始終尷尬。瑞迪克開季追求防守強度，先發側翼選擇了塞布爾（Matisse Thybulle）與威廉斯（Ziaire Williams）；即使威廉斯此役缺陣，瑞迪克寧可拉上拉拉維亞（Jake LaRavia）先發，也不願重用格蘭姆斯。湖人花了非稅全額中產等級的薪資，換來的卻是一名在攻防兩端皆缺乏存在感的第7人。美媒分析直言，格蘭姆斯過去4年輾轉更換了5支球隊絕非偶然。湖人目前防守端本就面臨極大挑戰，必須依賴聯盟頂尖的進攻效率才能贏球；若格蘭姆斯無法在短期內找回外線準星並提升自主持球與防守強度，這筆均薪達1500萬美元的長約，恐將成為湖人未來4年最沉重的薪資包袱。