TAKARA TOMY 旗下人氣競技玩具《戰鬥陀螺X》（BEYBLADE X）即將推出全新陀螺，官方宣布，預計於2026年11月推出新商品「BX-54 西格超級龍 0-70LP」（Sieg Sperion 0-70LP），主打「強攻強守」的平衡型戰鬥風格，不僅採用 BX Expand 系列的高剛性設計，更搭載全新橢圓形刀刃，以及比既有 P（Point）軸心低1毫米的 LP（Low Point）軸心，讓玩家能透過不同發射方式改變移動軌跡，在進攻與防守之間靈活切換。
《戰鬥陀螺X》BX-54新款登場！主打強攻強守
TAKARA TOMY 這次推出的「BX-54 西格超級龍 0-70LP」屬於 BX Expand 系列，最大特色在於結合高剛性刀刃與能夠改變移動軌跡的軸心設計。不同於單純追求高速撞擊的攻擊型陀螺，新款商品強調攻守兼備，讓玩家依照發射角度與力道，選擇主動衝撞對手，或透過防禦與反擊尋找獲勝機會。
其中，全新刀刃「Sieg Sperion」採用上層大型刀刃、下層反擊刀刃的雙層構造，也是 BX Expand 右旋系列中首款採用橢圓形設計的刀刃。由於外形並非完全對稱，實際碰撞時可能產生不同的攻擊角度，讓陀螺在戰鬥中展現更多變化。
全新 LP 軸心比 P 軸心低1毫米！高速衝刺與防禦成亮點
除了刀刃，BX-54 另一項值得關注的零件，就是首次登場的「LP（Low Point）」軸心。相較既有的 P（Point）軸心，新款 LP 將高度降低1毫米，並以提升極限衝刺（Xtreme Dash）表現與防禦能力為設計方向。
搭配「0-70」棘輪，則能透過其外形設計降低受到水平方向攻擊時的不利影響。對於喜歡自行更換零件、研究戰鬥配置的玩家而言，新款軸心未來能否運用在其他攻擊型陀螺上，也成為值得觀察的焦點。
橢圓刀刃能否成為競技新選擇？玩家關注實戰表現
BX Expand 系列特色之一，就是刀刃中央的金屬配置帶來較高剛性，碰撞時有利於傳遞衝擊力量，並將對手的攻擊反彈回去。不過，這類結構也可能面臨旋轉持久力與耐用性方面的取捨，因此實際戰鬥表現仍有待玩家測試。
BX-54 這次加入橢圓形刀刃與低重心軸心，究竟能否在高速衝撞時有效擾亂對手，或透過反擊創造優勢，將是上市後的一大看點。新商品預計於2026年11月在日本推出，建議售價1600日圓（含稅，約新台幣332元）。商品為增強包，不包含發射器及競技場，玩家需另外準備《戰鬥陀螺X》專用設備。
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TAKARA TOMY 這次推出的「BX-54 西格超級龍 0-70LP」屬於 BX Expand 系列，最大特色在於結合高剛性刀刃與能夠改變移動軌跡的軸心設計。不同於單純追求高速撞擊的攻擊型陀螺，新款商品強調攻守兼備，讓玩家依照發射角度與力道，選擇主動衝撞對手，或透過防禦與反擊尋找獲勝機會。
其中，全新刀刃「Sieg Sperion」採用上層大型刀刃、下層反擊刀刃的雙層構造，也是 BX Expand 右旋系列中首款採用橢圓形設計的刀刃。由於外形並非完全對稱，實際碰撞時可能產生不同的攻擊角度，讓陀螺在戰鬥中展現更多變化。
除了刀刃，BX-54 另一項值得關注的零件，就是首次登場的「LP（Low Point）」軸心。相較既有的 P（Point）軸心，新款 LP 將高度降低1毫米，並以提升極限衝刺（Xtreme Dash）表現與防禦能力為設計方向。
BX Expand 系列特色之一，就是刀刃中央的金屬配置帶來較高剛性，碰撞時有利於傳遞衝擊力量，並將對手的攻擊反彈回去。不過，這類結構也可能面臨旋轉持久力與耐用性方面的取捨，因此實際戰鬥表現仍有待玩家測試。
BX-54 這次加入橢圓形刀刃與低重心軸心，究竟能否在高速衝撞時有效擾亂對手，或透過反擊創造優勢，將是上市後的一大看點。新商品預計於2026年11月在日本推出，建議售價1600日圓（含稅，約新台幣332元）。商品為增強包，不包含發射器及競技場，玩家需另外準備《戰鬥陀螺X》專用設備。