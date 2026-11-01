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舊行動電源換錢只有7天！台北3C店家「明起回收最高賺150元」

▲台北市環保局與「燦坤3C家電、神腦國際、德誼數位」攜手推動行動電源回收活動，民眾只要「攜帶3顆廢行動電源，至3家業者北市60家門市回收」，即可獲得50元統一超商商品卡1張。（圖／記者周淑萍攝）

不只賺150元！燦坤、神腦國際、德誼優惠加碼：最高折500元

▲台北市環保局與業者推廣行動電源回收，除了可領50元超商商品卡，3家業者也推出會員優惠機制，並提供指定商品購買折扣。（圖／台北市環保局提供）

3大業者推行動電源回收！台北「燦坤、神腦國際、德誼數位」門市地點

▲燦坤3C家電台北門市地點一圖看。（圖／台北市環保局提供）

▲神腦國際台北門市地點一圖看。（圖／台北市環保局提供）

▲德誼數位台北門市地點一圖看。（圖／台北市環保局提供）

行動電源別隨便拆解！4情況恐出事：亂丟可罰6000元

▲廢棄的行動電源，不可直接丟進垃圾車，若未按照規定回收，可依《廢棄物清理法》處新台幣1200至6000元罰鍰。（示意圖／取自unsplash）

台北市環保局行動電源回收換錢活動將於明（2）日開始，《NOWNEWS今日新聞》整理本次台北市環保局行動電源回收兌換規則、門市地點等資訊，讓讀者一文快速掌握。台北市環保局日前為鼓勵民眾妥善回收不要的行動電源，；超商商品卡限量僅有3600張，且活動只有7天，要換要快。此外，本次活動也結合各業者會員優惠機制，提供指定商品折扣，其中燦坤加碼指定行動電源舊換新優惠價，並再送充電傳輸線1條；神腦國際則贈送新加入會員50元神腦幣；德誼數位則送新加入會員100元購物金。活動時間實體會員回收行動電源，享指定行動電源舊換新優惠價，每購買1台加碼送充電傳輸線1條，贈品數量有限，送完為止。活動期間享新加入會員享50元神腦幣，及享指定固態行動電源折扣500元。活動期間新加入會員即享100元購物金，購買指定行動電源現折500元。台北市環保局強調，行動電源內含鋰電池，若混入一般垃圾或其他回收物，在垃圾收運、壓縮過程中受到擠壓或碰撞，可能增加起火風險；若行動電源已出現膨脹、變形、破損或不再使用等情況，千萬不要自行拆解、擠壓或丟入一般垃圾。最後提醒民眾，隨意丟棄舊行動電源，若未按照規定回收，可依《廢棄物清理法》處新台幣1200元至6000元罰鍰，廢棄行動電源應交由資源回收車、量販店業、超級市場業、連鎖便利商店業等回收管道處理。