本周最新咖啡優惠出爐！7-11今（1）日開跑每月1號「一起精品吧」活動，精品美式、精品拿鐵買7送7；全家便利商店每月1號也有限時1天的寄杯好康，大杯特濃美式、特濃拿鐵買30送30只限今天。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（11月1日至11月7日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜10月30日至11月1日
◾精品燕麥拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾黃金榛果太妃風味拿鐵／香草焦糖風味瑪其朵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾榛果摩卡高蛋白拿鐵第2杯10元，5.6折（原價90元、特價50元）
◾珍珠奶茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾紫桑果粒紅茶／青茶買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾統一布丁冰沙2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）
📍APP｜11月1日至11月5日
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾西西里風檸檬系列咖啡13杯711元，6.8折（原價80元、特價55元）
🟡全家便利商店
📍APP｜11月1日10:00開賣．限全盈+PAY
◾大杯美式買5送3，6.3折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾燕麥奶拿鐵買3送2，6折（原價75元、特價45元）
◾大杯特濃美式買5送3，6.3折（原價75元、特價47元）
◾大杯特濃拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜10月31日至11月1日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾特大杯金桔揪喝檸買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜10月30日至11月3日
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價47元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價47元）
◾中杯單品美式2杯95元，5.9折（原價80元、特價47元）
◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價47元）
◾特大杯芭C檸檬綠／柳丁橙柚綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價47元）
◾霜淇淋2支55元，約5.6折（原價49元、特價28元）
📍APP｜10月27日至11月2日
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
📍門市｜即日起至12月8日
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）
🟡萊爾富
📍門市｜限11月1日、11月7日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍門市｜10月14日至11月10日
◾抹茶歐蕾買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯燕麥拿鐵買1送1，5折（原價75元、特價38元）
APP｜即日起至11月10日
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
🟡OK超商
📍門市｜即起至11月11日
括弧內「特價」為2杯優惠平均單杯最低價格
◾特大杯冰淇淋紅茶39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯西西里咖啡39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯楊枝甘露冰沙39元、2杯69元，4.1折（原價85元、特價35元）
◾中杯經典阿華田39元、2杯69元，6.9折（原價50元、特價35元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯茶敬茶-奶香烏龍39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）
◾大杯茶敬茶-桂花抹茶39元、2杯69元，6.3折（原價55元、特價35元）
◾中杯黑糖道-黑糖薑茶39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）
◾大杯黑糖道-黑糖桂圓紅棗茶39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯草莓戀乳雪露39元、2杯69元，4.1折（原價85元、特價35元）
◾大杯黃金蕎麥茶39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）
🟡星巴克
11月2日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡美廉社
📍APP｜10月28日至11月24日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡85度C
周三（11月4日）是好料日，黑糖珍珠系列、特皮Q系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（11月6日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
🟡全聯福利中心
📍分批取｜10月16日至12月31日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元，6.7折（原價55元、特價37元）
🟡路易莎咖啡
路易莎10月至11月限定販售，「雲南白桃厭氧水洗 G1」原價160元、優惠價130元，風味是水蜜桃、白桃烏龍、蜂蜜、杏桃。
此外，到門市出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
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📍門市｜10月30日至11月1日
◾精品燕麥拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾黃金榛果太妃風味拿鐵／香草焦糖風味瑪其朵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾榛果摩卡高蛋白拿鐵第2杯10元，5.6折（原價90元、特價50元）
◾珍珠奶茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾紫桑果粒紅茶／青茶買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾統一布丁冰沙2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）
◾西西里風檸檬系列咖啡13杯711元，6.8折（原價80元、特價55元）
📍APP｜11月1日10:00開賣．限全盈+PAY
◾大杯美式買5送3，6.3折（原價45元、特價28元）
◾大杯拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾燕麥奶拿鐵買3送2，6折（原價75元、特價45元）
◾大杯特濃美式買5送3，6.3折（原價75元、特價47元）
◾大杯特濃拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾特大杯金桔揪喝檸買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價47元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價47元）
◾中杯單品美式2杯95元，5.9折（原價80元、特價47元）
◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價47元）
◾特大杯芭C檸檬綠／柳丁橙柚綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價47元）
◾霜淇淋2支55元，約5.6折（原價49元、特價28元）
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）
🟡萊爾富
📍門市｜限11月1日、11月7日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍門市｜10月14日至11月10日
◾抹茶歐蕾買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯燕麥拿鐵買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
🟡OK超商
📍門市｜即起至11月11日
括弧內「特價」為2杯優惠平均單杯最低價格
◾特大杯冰淇淋紅茶39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯西西里咖啡39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯楊枝甘露冰沙39元、2杯69元，4.1折（原價85元、特價35元）
◾中杯經典阿華田39元、2杯69元，6.9折（原價50元、特價35元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯茶敬茶-奶香烏龍39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）
◾大杯茶敬茶-桂花抹茶39元、2杯69元，6.3折（原價55元、特價35元）
◾中杯黑糖道-黑糖薑茶39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）
◾大杯黑糖道-黑糖桂圓紅棗茶39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯草莓戀乳雪露39元、2杯69元，4.1折（原價85元、特價35元）
◾大杯黃金蕎麥茶39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）
11月2日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📍APP｜10月28日至11月24日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
周三（11月4日）是好料日，黑糖珍珠系列、特皮Q系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（11月6日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
📍分批取｜10月16日至12月31日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元，6.7折（原價55元、特價37元）
路易莎10月至11月限定販售，「雲南白桃厭氧水洗 G1」原價160元、優惠價130元，風味是水蜜桃、白桃烏龍、蜂蜜、杏桃。
此外，到門市出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。