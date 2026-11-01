我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡7-ELEVEN

▲7-11「超值好康價」活動至11月1日。（圖／業者提供、記者整理）

▲7-11每月1號在APP推出精品咖啡買7送7。（圖／業者提供）

🟡全家便利商店

▲全家特選美式、特選拿鐵買30送30，11月1日當天限定。（圖／業者提供）

▲全家門市至11月1日指定咖啡買一送一。（圖／全家提供）

▲全家便利商店「5天5好康」是10月30日至11月3日。（圖／業者提供）

▲全家單品美式APP寄杯買1送1至11月2日。（圖／業者提供）

▲全家買2顆茶葉蛋搭配小杯熱咖啡，組合價最低39元。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富周六日指定時段咖啡29元。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富門市指定飲品買1送1。（圖／業者提供）

▲萊爾富至11月10日前，特濃美式、特濃拿鐵買30送30。（圖／萊爾富提供）

🟡OK超商

括弧內「特價」為2杯優惠平均單杯最低價格

▲OK超商指定飲品單杯特價39元、任2杯69元。（圖／OK超商提供）

🟡星巴克

▲11月2日周一使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一。（圖／星巴克）

🟡美廉社

▲美廉社APP咖啡線上寄杯買5送5。（圖／手機截圖）

🟡85度C

▲11月4日周三是85度C「好料日」，黑糖珍珠系列、特皮Q系列第2杯半價。（圖／業者提供）

🟡全聯福利中心

▲全聯福利中心「分批取」有咖啡優惠。（圖／業者提供）

🟡路易莎咖啡

▲路易莎會員咖啡飲品在上午11時前第2杯5折。（圖／業者提供）

本周最新咖啡優惠出爐！7-11今（1）日開跑每月1號「一起精品吧」活動，精品美式、精品拿鐵買7送7；全家便利商店每月1號也有限時1天的寄杯好康，大杯特濃美式、特濃拿鐵買30送30只限今天。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（11月1日至11月7日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。◾精品燕麥拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）◾黃金榛果太妃風味拿鐵／香草焦糖風味瑪其朵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）◾榛果摩卡高蛋白拿鐵第2杯10元，5.6折（原價90元、特價50元）◾珍珠奶茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）◾紫桑果粒紅茶／青茶買1送1，5折（原價75元、特價38元）◾統一布丁冰沙2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7，5折（原價110元、特價55元）◾西西里風檸檬系列咖啡13杯711元，6.8折（原價80元、特價55元）◾大杯美式買5送3，6.3折（原價45元、特價28元）◾大杯拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）◾燕麥奶拿鐵買3送2，6折（原價75元、特價45元）◾大杯特濃美式買5送3，6.3折（原價75元、特價47元）◾大杯特濃拿鐵買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）◾特大杯金桔揪喝檸買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價47元）◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價47元）◾中杯單品美式2杯95元，5.9折（原價80元、特價47元）◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價47元）◾特大杯芭C檸檬綠／柳丁橙柚綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價47元）◾霜淇淋2支55元，約5.6折（原價49元、特價28元）◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）◾抹茶歐蕾買1送1，5折（原價70元、特價35元）◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾特大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）◾大杯燕麥拿鐵買1送1，5折（原價75元、特價38元）◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）◾特大杯冰淇淋紅茶39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）◾大杯西西里咖啡39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）◾大杯楊枝甘露冰沙39元、2杯69元，4.1折（原價85元、特價35元）◾中杯經典阿華田39元、2杯69元，6.9折（原價50元、特價35元）◾大杯阿華田摩卡拿鐵39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）◾大杯茶敬茶-奶香烏龍39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）◾大杯茶敬茶-桂花抹茶39元、2杯69元，6.3折（原價55元、特價35元）◾中杯黑糖道-黑糖薑茶39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）◾大杯黑糖道-黑糖桂圓紅棗茶39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）◾大杯草莓戀乳雪露39元、2杯69元，4.1折（原價85元、特價35元）◾大杯黃金蕎麥茶39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）11月2日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）周三（11月4日）是好料日，黑糖珍珠系列、特皮Q系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（11月6日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）◾小農拿鐵10杯369元，6.7折（原價55元、特價37元）路易莎10月至11月限定販售，「雲南白桃厭氧水洗 G1」原價160元、優惠價130元，風味是水蜜桃、白桃烏龍、蜂蜜、杏桃。此外，到門市出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。