女星林采緹近日因在社群上分享自己被色鬼纏身的故事引發討論，而她過去靠Cosplay動漫人物「蛇姬」走紅，網路上有許多她的性感美照瘋傳，其中甚至還有露點照片。對此，林采緹多年前就出面回應過，她說自己18歲時，被一名攝影師誆騙，才被迫拍下這些沒有防護措施的大尺度照片，並非她自願的。
林采緹18歲就拍露點照 吐暗黑內幕：我是被逼的
林采緹被封為「最美蛇姬」，不僅有傲人上圍還有白皙美腿，身材好到嚇人，2016年時，網路上甚至有人流傳她的露點寫真，一度引發討論。林采緹當時受訪回應，照片主角確實是自己，「我是被逼的」。
林采緹分享這段暗黑經歷，表示她18歲時，為了賺零用錢，接下一份外拍工作，怎料她隻身前往才發現，對方準備的都是清涼的情趣內衣，薄紗材質根本遮不住重要部位。林采緹說自己當時雖然不情願，但怕得罪攝影師會無法脫身，所以最後還是硬著頭皮配合拍攝。
拍露點照只賺幾千塊 林采緹不怕父母生氣
至於賺到多少錢？林采緹無奈表示只有幾千塊而已。當時記者還問她，會不會擔心爸媽知道後生氣？林采緹說：「應該不會怎樣，拍都拍了。」可見她態度相當坦然，對於做過的事情不後悔，也敢於承認，只恨當時不懂得保護自己。
林采緹離婚胡睿兒現況曝光！獨自育兒還是超美
現年36歲的林采緹過去曾和UNDER LOVER成員胡睿兒有過一段情，還曾和男方一起呼麻遭逮，結果婚後胡睿兒因夜店撿屍案遭判刑，林采緹這才心碎斬斷孽緣，選擇獨自扶養兒子。如今走過風波後，林采緹轉型成為通告藝人，偶爾也會在臉書業配賺錢，IG有48萬粉絲追蹤，人氣依舊很旺。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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林采緹分享這段暗黑經歷，表示她18歲時，為了賺零用錢，接下一份外拍工作，怎料她隻身前往才發現，對方準備的都是清涼的情趣內衣，薄紗材質根本遮不住重要部位。林采緹說自己當時雖然不情願，但怕得罪攝影師會無法脫身，所以最後還是硬著頭皮配合拍攝。
至於賺到多少錢？林采緹無奈表示只有幾千塊而已。當時記者還問她，會不會擔心爸媽知道後生氣？林采緹說：「應該不會怎樣，拍都拍了。」可見她態度相當坦然，對於做過的事情不後悔，也敢於承認，只恨當時不懂得保護自己。
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現年36歲的林采緹過去曾和UNDER LOVER成員胡睿兒有過一段情，還曾和男方一起呼麻遭逮，結果婚後胡睿兒因夜店撿屍案遭判刑，林采緹這才心碎斬斷孽緣，選擇獨自扶養兒子。如今走過風波後，林采緹轉型成為通告藝人，偶爾也會在臉書業配賺錢，IG有48萬粉絲追蹤，人氣依舊很旺。
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