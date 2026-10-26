我是廣告 請繼續往下閱讀

被稱為「真人版蛇姬」的女星林采緹，昨（25）日公開自己到泰國寺廟算命的經驗，師父不僅直接說出她半年沒來月經的身體祕密，還指出她肩膀總是不舒服，最近做春夢等細節，透露她是被一個「色鬼跟」，甚至還在夢中發生了關係。林采緹在臉書透露，自己去泰國玩時，造訪了當地的皇家寺廟，抱持著一個來都來了的心情，因此體驗了失傳已久的「聖燭觀命」算命法，本來她也沒有想要相信的意思，直到師傅把蠟燭滴到水裡後，居然讓他畫出了一張人臉。師父表示，林采緹身邊跟了一個「色鬼」，並且精準指出她最近身上不為人知的三個祕密，其中一項「半年沒來月經」，而最近生理期突然報到的原因，竟是因為她做春夢，且在夢裡跟鬼發生了性關係，而這說的時間點，居然完全可以對上林采緹最近生理期的時間點，讓她直呼「也太巧了」不僅如此，師父還說林采緹最近肩膀總是特別酸，而這是因為色鬼天天都坐在她肩膀上才導致，雖然聽起來實在是太荒謬，但當她當天晚上做完法事後，這些不舒服都煙消雲散，讓她忍不住說：「準到起雞皮疙瘩，泰國行真的太刺激了啦。」