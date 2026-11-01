連鎖牛排館「貴族世家」宣布最快11月推出個人燒肉品牌！主打199元起燒肉＋熟食自助吧吃到飽，未開幕先爆紅！《NOWNEWS今日新聞》幫大家整理《網路溫度計》調查全台5大一人燒肉店推薦，燒肉Smile、燒肉LIKE、IKIGAI燒肉專門店、燒肉ChaCha、燒肉政宗評價，發現背後集團大有來頭，火鍋、超商全都參戰。
貴族世家個人燒肉11月未開幕爆紅！199元起燒肉＋自助吧吃到飽
「貴族世家」主打平價連鎖牛排搭配超狂自助吧風靡饕客，最新消息宣布將進軍燒肉市場，預計11月推出「個人燒肉」品牌，主打199元起燒肉＋熟食自助吧吃到飽，進駐大安區光復南路；消息轟動網路社群平台，掀起熱烈話題，未開幕先爆紅。
根據《網路溫度計》公布「2025個人燒肉聲量TOP 10」聲量排行榜，冠軍為築間餐飲集團旗下的「燒肉Smile」，以網路聲量23084筆勇奪第一名，翻開前五名名單，發現個人燒肉品牌背後集團大有來頭，連鎖火鍋、超商全都參戰。
《網路溫度計 DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點近兩年（2023/09/05～2025/09/04）網路討論聲量，揭曉十大「I人最友善的個人燒肉餐廳」。
◼︎第1名：燒肉Smile（網路聲量23084筆）
◼︎第2名：燒肉LIKE（網路聲量8311筆）
◼︎第3名：IKIGAI燒肉專門店（網路聲量4116筆）
◼︎第4名：燒肉ChaCha（網路聲量3281筆）
◼︎第5名：燒肉政宗（網路聲量2882筆）
第一名：燒肉Smile！套餐328元起沙拉吧、飲料放題
築間餐飲集團旗下的「燒肉Smile」，主打最便宜328元起豚肉雙拼套餐，均附湯品、越光米飯、椒鹽鹽蔥、韓式泡菜，精緻沙拉吧與多款飲品無限放題，平價享受且部分門市營業至凌晨，「隨時都能吃」最受I人饕客歡迎；想對自己好一點，店內也有海陸套餐、A5和牛盛合可選。
第二名：燒肉LIKE！套餐180元起
台灣富錦樹集團引進，來自日本燒肉界的速食店「燒肉LIKE」，在全球展店超過200家；2019年首度登台，就在台北京站百貨掀起超過300人排隊盛況，目前全台擁有13家分店。
主打最便宜100g「豬五花&雞腿肉套餐」180元，套餐包含白飯、泡菜、湯品，品牌強調點餐後3分鐘內就能享用「隨心所欲的燒肉體驗」，設置無煙單人座位，受到上班族與小資族歡迎；還有澎湃200g「全美國和牛套餐」760元可享用。
第三名：IKIGAI燒肉專門店！
由全家便利商店之關係企業，全家國際餐飲打造的「IKIGAI燒肉專門
店」，品牌名稱取自「一起尬意」諧音；2022年首店開幕，登上商場櫃位營收坪效冠軍 ，還成為旗下餐飲品牌小金雞。目前全台擁有8家分店。
主打定食型的餐點形式，最便宜歐式香草雞腿套餐310元起附有小菜、和風洋蔥醬等佐料，搭配白飯、味噌湯免費續加；最豪華有「旨味A5和牛&肉感翼板牛雙拼」690元可選。店內設計「燒肉計時漏斗」方便新手燒烤最佳熟度。
第四名：燒肉ChaCha
馬辣集團旗下「燒肉ChaCha」個人和牛燒肉，主打「個人燒肉＋自助吧」，尤其以歡樂吧菜色豪華的程度，受到網友公認好評。目前全台擁有2家分店。
最便宜「精選豚梅花」套餐390元起、至「夢幻和牛套餐」1390元都可享用，均附咖哩飯、牛丼飯等食事，沙拉、湯品、小缽、飲料吧，甚至有哈根達斯放題吃到飽。多半認為「自助吧部分因為可以無限取用，整體來說在吃到飽的價位裡算是滿划算的選擇」
第五名：燒肉政宗
由燒肉餐廳路易奇電力公司推出的「燒肉政宗」，以「平價單人燒肉」為主打，延續集團低調極簡的形象，一個人也可自在用餐不受喧嘩氛圍打擾。目前全台擁有9家分店。
主打肉品皆為每盤100克的固定份量約150元起，可依照喜好點餐、或選擇2至4種組合套餐至550元左右，並提供150克單位份量選擇。採取點越多種、平均單價越划算的形式，讓不少肉肉控吃到滿足。
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「貴族世家」主打平價連鎖牛排搭配超狂自助吧風靡饕客，最新消息宣布將進軍燒肉市場，預計11月推出「個人燒肉」品牌，主打199元起燒肉＋熟食自助吧吃到飽，進駐大安區光復南路；消息轟動網路社群平台，掀起熱烈話題，未開幕先爆紅。
《網路溫度計 DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點近兩年（2023/09/05～2025/09/04）網路討論聲量，揭曉十大「I人最友善的個人燒肉餐廳」。
◼︎第1名：燒肉Smile（網路聲量23084筆）
◼︎第2名：燒肉LIKE（網路聲量8311筆）
◼︎第3名：IKIGAI燒肉專門店（網路聲量4116筆）
◼︎第4名：燒肉ChaCha（網路聲量3281筆）
◼︎第5名：燒肉政宗（網路聲量2882筆）
築間餐飲集團旗下的「燒肉Smile」，主打最便宜328元起豚肉雙拼套餐，均附湯品、越光米飯、椒鹽鹽蔥、韓式泡菜，精緻沙拉吧與多款飲品無限放題，平價享受且部分門市營業至凌晨，「隨時都能吃」最受I人饕客歡迎；想對自己好一點，店內也有海陸套餐、A5和牛盛合可選。
第二名：燒肉LIKE！套餐180元起
台灣富錦樹集團引進，來自日本燒肉界的速食店「燒肉LIKE」，在全球展店超過200家；2019年首度登台，就在台北京站百貨掀起超過300人排隊盛況，目前全台擁有13家分店。
主打最便宜100g「豬五花&雞腿肉套餐」180元，套餐包含白飯、泡菜、湯品，品牌強調點餐後3分鐘內就能享用「隨心所欲的燒肉體驗」，設置無煙單人座位，受到上班族與小資族歡迎；還有澎湃200g「全美國和牛套餐」760元可享用。
由全家便利商店之關係企業，全家國際餐飲打造的「IKIGAI燒肉專門
主打定食型的餐點形式，最便宜歐式香草雞腿套餐310元起附有小菜、和風洋蔥醬等佐料，搭配白飯、味噌湯免費續加；最豪華有「旨味A5和牛&肉感翼板牛雙拼」690元可選。店內設計「燒肉計時漏斗」方便新手燒烤最佳熟度。
第四名：燒肉ChaCha
馬辣集團旗下「燒肉ChaCha」個人和牛燒肉，主打「個人燒肉＋自助吧」，尤其以歡樂吧菜色豪華的程度，受到網友公認好評。目前全台擁有2家分店。
最便宜「精選豚梅花」套餐390元起、至「夢幻和牛套餐」1390元都可享用，均附咖哩飯、牛丼飯等食事，沙拉、湯品、小缽、飲料吧，甚至有哈根達斯放題吃到飽。多半認為「自助吧部分因為可以無限取用，整體來說在吃到飽的價位裡算是滿划算的選擇」
第五名：燒肉政宗
由燒肉餐廳路易奇電力公司推出的「燒肉政宗」，以「平價單人燒肉」為主打，延續集團低調極簡的形象，一個人也可自在用餐不受喧嘩氛圍打擾。目前全台擁有9家分店。
主打肉品皆為每盤100克的固定份量約150元起，可依照喜好點餐、或選擇2至4種組合套餐至550元左右，並提供150克單位份量選擇。採取點越多種、平均單價越划算的形式，讓不少肉肉控吃到滿足。