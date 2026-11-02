115年5、6月期統一發票領獎期限只到11月5日（四），但根據財政部公布未領清冊，至今仍有5300萬元發票獎金還沒兌換，分別是4張1000萬元特別獎、4張200萬元特獎、5張100萬元雲端發票專屬，總計共有13張大獎發票還沒領，如逾期獎金將全數充公。其中苗栗縣三義鄉有民眾只花150元買飲料就中千萬獎金，桃園市也有人只買10元飲料就中200萬，另有幸運兒只花外送費18元也中得100萬元，《NOWNEWS今日新聞》整理115年5、6月期發票中獎地點、消費明細等，提醒民眾別錯過發財致富機會。
🟡5、6月發票1000萬元特別獎未領名單（4張）
一、Google Play
地址：台北市松山區敦化北路168號15樓
明細：620元應用程式
二、雅馨蛋糕烘焙
地址：新北市三重區中正北路222號
明細：食品312元
三、7-ELEVEN千晴門市
地址：苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑178號
明細：飲品150元
四、watsons屈臣氏斗南門市
地址：雲林斗南鎮中山路70號
明細：物品528元
🟡5、6月發票200萬元特獎未領名單（4張）
一、7-ELEVEN文福門市
地址：桃園市桃園區文中路747號
明細：飲品10元
二、Hi-Life萊爾富外埔水美店
地址：台中市外埔區水美路61號1樓
明細：食品97元
三、7-ELEVEN南英門市
地址：台南市中西區永福路1段30、32號1樓
明細：飲品154元
四、7-ELEVEN永益門市
地址：高雄市小港區民益路46號1、2樓
明細：菸品110元
🟡5、6月發票100萬元雲端發票專屬未領名單（5張）
一、App Store
地址：台北市信義區
明細：應用程式290元
二、蝦皮購物
地址：台北市信義區忠孝東路4段555號17樓
明細：物品744元
三、車麻吉
地址：台北市中山區民生東路3段8號11樓
明細：停車費40元
四、Uber Eats
地址：新北市林口區文化二路1段390號7樓
明細：外送費18元
五、7-ELEVEN龍客門市
地址：高雄市前金區大同二路1號1樓
明細：飲品30元
🟡統一發票5、6月開獎號碼！千萬獎號「38548029」
📌特別獎號碼：38548029
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：10138845
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：24121106、28589937、83663333
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
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一、Google Play
地址：台北市松山區敦化北路168號15樓
明細：620元應用程式
二、雅馨蛋糕烘焙
地址：新北市三重區中正北路222號
明細：食品312元
三、7-ELEVEN千晴門市
地址：苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑178號
明細：飲品150元
四、watsons屈臣氏斗南門市
地址：雲林斗南鎮中山路70號
明細：物品528元
一、7-ELEVEN文福門市
地址：桃園市桃園區文中路747號
明細：飲品10元
二、Hi-Life萊爾富外埔水美店
地址：台中市外埔區水美路61號1樓
明細：食品97元
三、7-ELEVEN南英門市
地址：台南市中西區永福路1段30、32號1樓
明細：飲品154元
四、7-ELEVEN永益門市
地址：高雄市小港區民益路46號1、2樓
明細：菸品110元
一、App Store
地址：台北市信義區
明細：應用程式290元
二、蝦皮購物
地址：台北市信義區忠孝東路4段555號17樓
明細：物品744元
三、車麻吉
地址：台北市中山區民生東路3段8號11樓
明細：停車費40元
四、Uber Eats
地址：新北市林口區文化二路1段390號7樓
明細：外送費18元
五、7-ELEVEN龍客門市
地址：高雄市前金區大同二路1號1樓
明細：飲品30元
📌特別獎號碼：38548029
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：10138845
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：24121106、28589937、83663333
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。