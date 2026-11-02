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🟡5、6月發票1000萬元特別獎未領名單（4張）

▲有民眾於5、6月至新北市三重區的雅馨蛋糕烘焙消費120元，幸運中得發票獎金1000萬。（圖／翻攝Google地圖）

🟡5、6月發票200萬元特獎未領名單（4張）

▲7-ELEVEN文福門市開出一張5、6月千萬發票，幸運兒只花10元買飲料就中獎。（圖／翻攝Google地圖）

🟡5、6月發票100萬元雲端發票專屬未領名單（5張）

▲有民眾透過Uber Eats叫外送，支付18元外送費竟意外中得雲端發票專屬獎100萬元。（圖／NOWNEWS攝影中心）

🟡統一發票5、6月開獎號碼！千萬獎號「38548029」

▲統一發票5月、6月完整中獎號碼一圖看！（圖／NOWNEWS社群中心製）

115年5、6月期統一發票領獎期限只到11月5日（四），其中苗栗縣三義鄉有民眾只花150元買飲料就中千萬獎金，桃園市也有人只買10元飲料就中200萬，另有幸運兒只花外送費18元也中得100萬元，《NOWNEWS今日新聞》整理115年5、6月期發票中獎地點、消費明細等，提醒民眾別錯過發財致富機會。地址：台北市松山區敦化北路168號15樓明細：620元應用程式地址：新北市三重區中正北路222號明細：食品312元地址：苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑178號明細：飲品150元地址：雲林斗南鎮中山路70號明細：物品528元地址：桃園市桃園區文中路747號明細：飲品10元地址：台中市外埔區水美路61號1樓明細：食品97元地址：台南市中西區永福路1段30、32號1樓明細：飲品154元地址：高雄市小港區民益路46號1、2樓明細：菸品110元地址：台北市信義區明細：應用程式290元地址：台北市信義區忠孝東路4段555號17樓明細：物品744元地址：台北市中山區民生東路3段8號11樓明細：停車費40元地址：新北市林口區文化二路1段390號7樓明細：外送費18元地址：高雄市前金區大同二路1號1樓明細：飲品30元同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。