綜藝大哥徐乃麟（乃哥）是演藝圈顧家好男人的代表，他日前趁著休假，與前空姐老婆汪家璉飛到美國探望在當地工作的小兒子徐廷墉，並表示「孩子永遠都是爸媽心中最深的牽掛」，其中3人的合照引來眾人盛讚「果然基因非常強大，全家都是俊男美女」、「全家顏值都好高」。
徐乃麟赴美探親 老婆和小兒子高顏值掀議
徐乃麟在臉書發文，透露趁著假期，與太太一起飛到美國看看小兒子，曝光的照片，30歲徐廷墉繼承爸媽的好基因，五官立體，身材壯碩，一旁難得入鏡的汪家璉留著俐落短髮，戴墨鏡，穿搭有型，修長身材維持得宜，看不出來已經63歲，一家子在布魯克林大橋前留影，畫面賞心悅目。
「孩子永遠都是爸媽心中最深的牽掛，人生最大的幸福就是一家人平安健康，能夠相聚、陪伴彼此，就是最珍貴的幸福」徐乃麟寫道，網友和親友紛紛表示：「乃哥跟兒子太帥，乃嫂太漂亮了」、「全家高顏值」、「乃哥帥，兒子像你帥，乃嫂更是大美人，幸福滿滿」、「太太很漂亮」、「小兒子跟爸爸好像喔！身高夠高又帥」、「幸福的一家人！」
汪家璉神似周慧敏 徐乃麟揭夫妻相處之道
徐乃麟曾經分享夫妻出國旅遊的合照，當時年屆花甲的汪家璉駐顏有術，體態維持得宜，略為神似玉女掌門人周慧敏，徐乃麟曾經公開夫妻相處之道，「錢交給老婆準沒錯」，透露婚姻須長久經營，要兩個兒子好好以爸媽為榜樣，他也秀過30年前夫妻的舊照，感性道：「那時我們相互許諾，牽手相伴，我們也從夫妻變成爸媽，再成外公外婆。」鶼鰈情深令人動容。
資料來源：徐乃麟臉書
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徐乃麟在臉書發文，透露趁著假期，與太太一起飛到美國看看小兒子，曝光的照片，30歲徐廷墉繼承爸媽的好基因，五官立體，身材壯碩，一旁難得入鏡的汪家璉留著俐落短髮，戴墨鏡，穿搭有型，修長身材維持得宜，看不出來已經63歲，一家子在布魯克林大橋前留影，畫面賞心悅目。
「孩子永遠都是爸媽心中最深的牽掛，人生最大的幸福就是一家人平安健康，能夠相聚、陪伴彼此，就是最珍貴的幸福」徐乃麟寫道，網友和親友紛紛表示：「乃哥跟兒子太帥，乃嫂太漂亮了」、「全家高顏值」、「乃哥帥，兒子像你帥，乃嫂更是大美人，幸福滿滿」、「太太很漂亮」、「小兒子跟爸爸好像喔！身高夠高又帥」、「幸福的一家人！」
徐乃麟曾經分享夫妻出國旅遊的合照，當時年屆花甲的汪家璉駐顏有術，體態維持得宜，略為神似玉女掌門人周慧敏，徐乃麟曾經公開夫妻相處之道，「錢交給老婆準沒錯」，透露婚姻須長久經營，要兩個兒子好好以爸媽為榜樣，他也秀過30年前夫妻的舊照，感性道：「那時我們相互許諾，牽手相伴，我們也從夫妻變成爸媽，再成外公外婆。」鶼鰈情深令人動容。