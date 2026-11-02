領取管道 預計發放時間 開放登記入帳 2027/1/25起 首批款項入帳 2027/1/26起 ATM領取現金 2027/2/15起 郵局臨櫃領現 2027/2/22起

2027普發一萬「領取對象」資格

▲財政部說明普發現金領取資格與方式。（圖／財政部提供）

2027普發一萬「5大領取方式」現金10000元發放

提醒民眾，一切依照行政院公布方式為準。

官方提醒大家識破詐騙三招：

◾️未滿13歲孩童如何領取？未滿13歲者，則由父母／監護人其中一人代領，並使用其身分證字號、銀行代號、銀行帳號及健保卡號，並準備未滿13歲孩童的「健保卡號」；持居留證者，不適用代領功能。◾️於指定日期至指定網站，線上登錄健保卡號、身分證字號與金融銀行帳戶等個人資料；待指定時間直接入帳。實際以公告正式網站為準。◾️持提款卡、身分證及健保卡至指定金融機構實體ATM提現（含郵局共17家）。：臺灣銀行、土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行。國泰世華商業銀行、 台北富邦商業銀行、 台新國際商業銀行、 中國信託商業銀行、 ​​​​​​​ 玉山商業銀行、 ​​​​​​​ 元大商業銀行、 ​​​​​​​ 永豐商業銀行、 ​​​​​​​​​​​​​​ 上海商業儲蓄銀行（2027年新增），及中華郵政公司（郵局）。◾️至郵局櫃檯營業時段領取現金（全台共1277個支局）。◾️領有勞保年金、老年年金、國教補助、身心障礙年金、中低收入老人生活津貼者等符合資格者，特定族群預計自動撥款、免登記直接匯入帳戶。部分民眾已由政府相關機關掌握資料，預計不必另外上網登記，◾️矯正機關收容人（由矯正署造冊發放）；偏鄉地區，由當地派出所或分駐所造冊發放（屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉）。新北市政府警察局也證實，尚未開放正式登記前，詐騙已經出手！若收到陌生簡訊要求點擊連結、輸入個資或提供銀行帳戶、信用卡等資訊，務必小心是詐騙集團竊取個資或盜刷。◾️官方網站網址一定會有「.gov.tw」◾️正式通知不會要求立即點擊連結或輸入帳號密碼◾️有疑問就打165反詐騙專線