全民關心中央政府2027普發一萬最快何時發？行政院長卓榮泰最新回應表示，若立法院1月5日前順利完成總預算案三讀通過，並於1月20日前由總統賴清德公布，預計最快可望在農曆春節前啟動發放作業；依照財政部目前規劃，預計1月25日開放登記、1月26日起首批款項入帳，2月15日開放ATM領取現金、2月22日郵局臨櫃領現，讓全民共享經濟成果。
總統賴清德今年8月宣布，決定增列歲出2357億元，由中央政府2027年全民普發現金10000元，實現「AI紅利，全民共享」。大家都關心什麼時候領？行政院長卓榮泰受訪時最新回應表示，若立法院1月5日前順利完成總預算案三讀通過，並於1月20日前由總統賴清德公布，預計最快可望在農曆春節前啟動發放作業。財政部表示，參考過去經驗，一般民眾領取時間，原則上可領到8月31日。
依照財政部目前規劃，預計1月25日開放登記、1月26日起首批款項入帳，2月15日開放ATM領取現金、2月22日郵局臨櫃領現，讓全民共享經濟成果。但卓榮泰也提醒，目前2027普發一萬各項時程日期，皆視總預算案如期通過並公布為前提；若審議進度稍有延後，發放時程將可能隨之調整。是否能如期發放，關鍵還是在於立法院審議總預算之進度。
2027普發一萬：最新預計發放時間與領取管道
2027普發一萬「領取對象」資格
◾️在國內設有戶籍的國民
◾️已取得居留許可的無戶籍國民
◾️取得永久居留許可的外國人
◾️我國國民配偶的大陸地區、香港、澳門及外籍人士，並已取得居留許可者
◾️政府機關因公派駐國外人員，及具有我國國籍、符合規定的眷屬。
◾️預計規劃納入2027年12月31日前在國內出生的新生兒（領取期限將延長到2028年1月31日）
未滿13歲孩童如何領取？未滿13歲者，則由父母／監護人其中一人代領，並使用其身分證字號、銀行代號、銀行帳號及健保卡號，並準備未滿13歲孩童的「健保卡號」；持居留證者，不適用代領功能。
2027普發一萬「5大領取方式」現金10000元發放
◾️線上登記入帳：
於指定日期至指定網站，線上登錄健保卡號、身分證字號與金融銀行帳戶等個人資料；待指定時間直接入帳。實際以公告正式網站為準。
◾️ATM領取現金：
持提款卡、身分證及健保卡至指定金融機構實體ATM提現（含郵局共17家）。
8家公股銀行：臺灣銀行、土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行。
8家民營銀行與其他：國泰世華商業銀行、台北富邦商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行、元大商業銀行、永豐商業銀行、上海商業儲蓄銀行（2027年新增），及中華郵政公司（郵局）。
至郵局櫃檯營業時段領取現金（全台共1277個支局）。
◾️戶頭直接入帳：
領有勞保年金、老年年金、國教補助、身心障礙年金、中低收入老人生活津貼者等符合資格者，特定族群預計自動撥款、免登記直接匯入帳戶。
部分民眾已由政府相關機關掌握資料，預計不必另外上網登記，款項將直接匯入原本領取津貼或年金的帳戶。
◾️偏鄉造冊發放：
矯正機關收容人（由矯正署造冊發放）；偏鄉地區，由當地派出所或分駐所造冊發放（屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉）。
提醒民眾，一切依照行政院公布方式為準。新北市政府警察局也證實，尚未開放正式登記前，詐騙已經出手！若收到陌生簡訊要求點擊連結、輸入個資或提供銀行帳戶、信用卡等資訊，務必小心是詐騙集團竊取個資或盜刷。
官方提醒大家識破詐騙三招：
◾️官方網站網址一定會有「.gov.tw」
◾️正式通知不會要求立即點擊連結或輸入帳號密碼
◾️有疑問就打165反詐騙專線
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2027普發一萬：最新預計發放時間與領取管道
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領取管道
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預計發放時間
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開放登記入帳
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2027/1/25起
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首批款項入帳
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2027/1/26起
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ATM領取現金
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2027/2/15起
|
郵局臨櫃領現
|
2027/2/22起
◾️在國內設有戶籍的國民
◾️已取得居留許可的無戶籍國民
◾️取得永久居留許可的外國人
◾️我國國民配偶的大陸地區、香港、澳門及外籍人士，並已取得居留許可者
◾️政府機關因公派駐國外人員，及具有我國國籍、符合規定的眷屬。
◾️預計規劃納入2027年12月31日前在國內出生的新生兒（領取期限將延長到2028年1月31日）
未滿13歲孩童如何領取？未滿13歲者，則由父母／監護人其中一人代領，並使用其身分證字號、銀行代號、銀行帳號及健保卡號，並準備未滿13歲孩童的「健保卡號」；持居留證者，不適用代領功能。
◾️線上登記入帳：
於指定日期至指定網站，線上登錄健保卡號、身分證字號與金融銀行帳戶等個人資料；待指定時間直接入帳。實際以公告正式網站為準。
◾️ATM領取現金：
持提款卡、身分證及健保卡至指定金融機構實體ATM提現（含郵局共17家）。
8家公股銀行：臺灣銀行、土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行。
8家民營銀行與其他：國泰世華商業銀行、台北富邦商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行、元大商業銀行、永豐商業銀行、上海商業儲蓄銀行（2027年新增），及中華郵政公司（郵局）。
至郵局櫃檯營業時段領取現金（全台共1277個支局）。
◾️戶頭直接入帳：
領有勞保年金、老年年金、國教補助、身心障礙年金、中低收入老人生活津貼者等符合資格者，特定族群預計自動撥款、免登記直接匯入帳戶。
部分民眾已由政府相關機關掌握資料，預計不必另外上網登記，款項將直接匯入原本領取津貼或年金的帳戶。
◾️偏鄉造冊發放：
矯正機關收容人（由矯正署造冊發放）；偏鄉地區，由當地派出所或分駐所造冊發放（屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉）。
提醒民眾，一切依照行政院公布方式為準。新北市政府警察局也證實，尚未開放正式登記前，詐騙已經出手！若收到陌生簡訊要求點擊連結、輸入個資或提供銀行帳戶、信用卡等資訊，務必小心是詐騙集團竊取個資或盜刷。
官方提醒大家識破詐騙三招：
◾️官方網站網址一定會有「.gov.tw」
◾️正式通知不會要求立即點擊連結或輸入帳號密碼
◾️有疑問就打165反詐騙專線