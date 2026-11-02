中央氣象署表示，中度颱風煙花預計今明兩天轉向東北、朝日本南方前進，對台灣無直接影響。未來一周天氣主要受兩波東北季風接力影響，首波於今（2）日伴隨微弱鋒面南下，北部及東半部轉雨、降溫，高溫有機會降到24度；周四（5日）晚間起第二波季風再度增強，迎風面持續有雨，北台灣高溫普遍降至25度左右。
今天天氣：東北季風報到 煙花颱風開始北轉
11月2日今天的天氣，中央氣象署指出，煙花颱風強度目前維持在中度，正在緩慢朝西前進，今（2）日、明（3）日會慢慢轉北，再往東北方向前進，對台灣天氣沒有影響，強度也會在未來慢慢減弱。
微弱鋒面通過及東北季風增強，迎風面水氣增加，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其中東半部地區有局部較大雨勢發生的機會，基隆北海岸及大台北地區有局部短暫雨，桃園地區亦有零星短暫雨，新竹以南地區大致維持多雲到晴的天氣。溫度方面，北台灣白天高溫下降，高溫約26至28度，其他地區高溫仍有29至32度，至於夜晚清晨各地低溫約21至24度，中南部日夜溫差大，請多留意。
今天空氣品質
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，東北季風增強，環境風場逐漸轉為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響，中南部位於下風處，污染物稍易累積；清晨馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：東部留意較大雨勢 南部午後雷陣雨
11月3日明天的天氣，氣象署說明，持續受到東北季風影響，東半部地區、恆春半島會有局部短暫陣雨，尤其是東半部地區，可能會有局部較大雨勢出現，基隆北海岸、大台北地區也會有局部短暫雨，桃園則以零星降雨為主，午後南部山區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴。
一周天氣：周三、周四水氣減少 周五又有東北季風
氣象署提到，周三（4日）到周四（5日）東北季風減弱，台灣附近轉為偏東風環境，水氣減少，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島會有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，周三午後南部山區也有機會出現零星短暫陣雨。第2波東北季風則在周四（5日）晚上到周日（8日）影響台灣，將會為迎風面基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島帶來雨勢。
氣溫方面，這2波東北季風的強度都沒有太強，溫度主要下降範圍在北台灣，中南部高溫沒有太大變化，約在30度附近，北台灣明（2）日高溫約在26度，周二（3日）高溫則在24到25度之間，周三（4日）、周四（5日）短暫回升到28度，周五（6日）北台灣高溫又會降到25度左右。
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11月2日今天的天氣，中央氣象署指出，煙花颱風強度目前維持在中度，正在緩慢朝西前進，今（2）日、明（3）日會慢慢轉北，再往東北方向前進，對台灣天氣沒有影響，強度也會在未來慢慢減弱。
微弱鋒面通過及東北季風增強，迎風面水氣增加，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其中東半部地區有局部較大雨勢發生的機會，基隆北海岸及大台北地區有局部短暫雨，桃園地區亦有零星短暫雨，新竹以南地區大致維持多雲到晴的天氣。溫度方面，北台灣白天高溫下降，高溫約26至28度，其他地區高溫仍有29至32度，至於夜晚清晨各地低溫約21至24度，中南部日夜溫差大，請多留意。
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，東北季風增強，環境風場逐漸轉為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響，中南部位於下風處，污染物稍易累積；清晨馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：東部留意較大雨勢 南部午後雷陣雨
11月3日明天的天氣，氣象署說明，持續受到東北季風影響，東半部地區、恆春半島會有局部短暫陣雨，尤其是東半部地區，可能會有局部較大雨勢出現，基隆北海岸、大台北地區也會有局部短暫雨，桃園則以零星降雨為主，午後南部山區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴。
一周天氣：周三、周四水氣減少 周五又有東北季風
氣象署提到，周三（4日）到周四（5日）東北季風減弱，台灣附近轉為偏東風環境，水氣減少，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島會有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，周三午後南部山區也有機會出現零星短暫陣雨。第2波東北季風則在周四（5日）晚上到周日（8日）影響台灣，將會為迎風面基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島帶來雨勢。
氣溫方面，這2波東北季風的強度都沒有太強，溫度主要下降範圍在北台灣，中南部高溫沒有太大變化，約在30度附近，北台灣明（2）日高溫約在26度，周二（3日）高溫則在24到25度之間，周三（4日）、周四（5日）短暫回升到28度，周五（6日）北台灣高溫又會降到25度左右。