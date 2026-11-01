福勝亭20週年慶回饋優惠加碼請客了！官方表示，點開運豬排定食活動套餐送幸運擦手巾、滿額贈「50元折價券」，生日壽星出示身分證件加贈「金黃脆薯」優惠一次整理，第2彈好康延續到12月。吉野家表示，明天11月2日開吃「炭香牛燒肉丼」新菜上市。
福勝亭：週年慶加碼請客！送50元折價券 生日壽星贈金黃脆薯
福勝亭20週年慶延長請客，11月2日至12月6日第2彈大回饋：
◾️幸運單人餐「開運豬排定食＋涼拌小菜」特價299元（原價374元）
◾️好運分享餐「香酥炸腰內肉定食＋卡滋豬排丼定食＋涼拌小菜＋飲料x 2」特價599元（原價714元）
◾️活動期間凡到店消費，消費滿500元即贈「50元折價券」。限下次消費使用，使用日期：2026年11月3日至12月31日。
指定活動套餐享優惠價299元起，點購活動套餐再附「幸運擦手巾」1條（數量有限，送完為止）／或點購定食加購49元獲「幸運擦手巾」。
生日壽星優惠限定加碼贈！11月2日至12月6日出生的壽星，憑身份證明文件來店消費滿220元，即贈「金黃脆薯」1份（原價65元）。
吉野家：「炭香牛燒肉丼」11/2開賣！
吉野家表示，全新「炭香牛燒肉丼」搭配新鮮蔬菜，明天11月2日開賣：
◾️「炭香牛燒肉丼」169元
◾️「炭香牛燒肉定食」199元可免費續飯
◾️「炭香牛燒肉＋牛皿定食」259元可免費續飯
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福勝亭20週年慶延長請客，11月2日至12月6日第2彈大回饋：
◾️幸運單人餐「開運豬排定食＋涼拌小菜」特價299元（原價374元）
◾️好運分享餐「香酥炸腰內肉定食＋卡滋豬排丼定食＋涼拌小菜＋飲料x 2」特價599元（原價714元）
◾️活動期間凡到店消費，消費滿500元即贈「50元折價券」。限下次消費使用，使用日期：2026年11月3日至12月31日。
指定活動套餐享優惠價299元起，點購活動套餐再附「幸運擦手巾」1條（數量有限，送完為止）／或點購定食加購49元獲「幸運擦手巾」。
生日壽星優惠限定加碼贈！11月2日至12月6日出生的壽星，憑身份證明文件來店消費滿220元，即贈「金黃脆薯」1份（原價65元）。
吉野家表示，全新「炭香牛燒肉丼」搭配新鮮蔬菜，明天11月2日開賣：
◾️「炭香牛燒肉丼」169元
◾️「炭香牛燒肉定食」199元可免費續飯
◾️「炭香牛燒肉＋牛皿定食」259元可免費續飯