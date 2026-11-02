周一開工咖啡優惠一次整理，根據星巴克官網，今天11月2日使用uniopen聯名卡，全台門市開喝「星巴克買一送一」飲料好友分享優惠活動，大杯55元起有星冰樂，《NOWNEWS》幫大家算好菜單價格推薦一覽。路易莎表示，11月開喝「第二杯咖啡5折」黑卡會員優惠。
星巴克：買一送一咖啡優惠！大杯55元起有星冰樂
11月最新咖啡優惠「星巴克買一送一」，大杯55元起有星冰樂！活動期間即日起至12月31日，每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
《NOWNEWS》推薦「星巴克最便宜」優惠價格買法：
◾️大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
◾️大杯「米香桂花那堤」87.5元（兩杯優惠價175元）
提醒大家，限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）；交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
路易莎：第二杯咖啡5折！黑卡會員優惠
路易莎表示，11月黑卡優惠開喝，全飲品憑黑卡點數5點換任一飲品9折，咖啡飲品11點前「第二杯咖啡5折」；尋豆師手沖全面升級「雲南白桃厭氧水洗」優惠價130元（定價160元）。
提醒大家，以門市實際銷售之商品價格計算；以紙本菜單正常銷售範圍和當期黑卡品項為準，其他商品不在活動範圍內；優惠不重複，自備環保杯折五元除外；黑卡不適用外送及你訂訂餐服務；若有相關異動將公告於官網，恕不另行通知。
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11月最新咖啡優惠「星巴克買一送一」，大杯55元起有星冰樂！活動期間即日起至12月31日，每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
《NOWNEWS》推薦「星巴克最便宜」優惠價格買法：
◾️大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
◾️大杯「米香桂花那堤」87.5元（兩杯優惠價175元）
提醒大家，限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）；交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
路易莎：第二杯咖啡5折！黑卡會員優惠
路易莎表示，11月黑卡優惠開喝，全飲品憑黑卡點數5點換任一飲品9折，咖啡飲品11點前「第二杯咖啡5折」；尋豆師手沖全面升級「雲南白桃厭氧水洗」優惠價130元（定價160元）。
提醒大家，以門市實際銷售之商品價格計算；以紙本菜單正常銷售範圍和當期黑卡品項為準，其他商品不在活動範圍內；優惠不重複，自備環保杯折五元除外；黑卡不適用外送及你訂訂餐服務；若有相關異動將公告於官網，恕不另行通知。