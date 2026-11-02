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行動電源回收今天換錢！兌換規則曝光：只有7天、最高賺150元

▲台北市環保局和「燦坤3C家電、神腦國際、德誼數位」合作推出行動電源回收換錢活動，民眾只要「攜帶3顆廢行動電源，至3家業者北市60家門市回收」，即可獲得50元統一超商商品卡1張。（圖／台北市環保局提供）

燦坤、神腦國際、德誼加碼！買行動電源有優惠：最高折500元

▲台北市環保局與業者推廣行動電源回收，除了可領50元超商商品卡，3家業者也推出會員優惠機制，並提供指定商品購買折扣。（圖／記者周淑萍攝）

行動電源回收去哪換錢？「燦坤、神腦國際、德誼數位」台北門市地點

▲燦坤3C家電台北門市地點一圖看。（圖／台北市環保局提供）

▲神腦國際台北門市地點一圖看。（圖／台北市環保局提供）

▲德誼數位台北門市地點一圖看。（圖／台北市環保局提供）

行動電源有4情況會出事！千萬別亂丟：最重

罰6000元

行動電源回收換錢今天開始了！《NOWNEWS今日新聞》整理台北市行動電源回收換錢方式、領取規則、領取門市地點等資訊，讓民眾快速了解。為鼓勵民眾正確回收廢行動電源，台北市環保局和「燦坤3C家電、神腦國際、德誼數位」合作推出行動電源回收換錢活動，從今（2日）起至11月8日截止，限時僅7天。領取方式相當簡單，只要「攜帶3顆廢行動電源，至3家業者北市60家門市回收」，即可獲得50元統一超商商品卡1張，每人可於三家業者各限兌換1次，最多兌換3次，但獎品限量僅有3600張。此外，本次活動也結合各業者會員優惠機制，提供指定商品折扣，其中燦坤加碼指定行動電源舊換新優惠價，並再送充電傳輸線1條；神腦國際則贈送新加入會員50元神腦幣；德誼數位則送新加入會員100元購物金。活動時間實體會員回收行動電源，享指定行動電源舊換新優惠價，每購買1台加碼送充電傳輸線1條，贈品數量有限，送完為止。活動期間享新加入會員享50元神腦幣，及享指定固態行動電源折扣500元。活動期間新加入會員即享100元購物金，購買指定行動電源現折500元。台北市環保局強調，行動電源內含鋰電池，若混入一般垃圾或其他回收物，在垃圾收運、壓縮過程中受到擠壓或碰撞，可能增加起火風險；若行動電源已出現膨脹、變形、破損或不再使用等情況，千萬不要自行拆解、擠壓或丟入一般垃圾。最後提醒民眾，隨意丟棄舊行動電源，若未按照規定回收，可依《廢棄物清理法》處新台幣1200元至6000元罰鍰，廢棄行動電源應交由資源回收車、量販店業、超級市場業、連鎖便利商店業等回收管道處理。