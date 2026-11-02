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徐巧芯開嗆：支持鮮奶政策的市民不是弱智

蔡其昌深夜澄清：質疑的是市長施政

民進黨台北市長候選人沈伯洋「台北大洋流」昨（1）晚進入大安、文山區，並在大安森林公園開講，中華職棒會長蔡其昌陪同車掃並上台助講。不過他致詞時1句「當一個首都的市長如果政見、政績只有鮮奶，你覺得台北市民是弱智嗎？」卻引發爭議，被國民黨立委徐巧芯反嗆，「支持鮮乳政策的市民不是弱智」，要求蔡其昌道歉；蔡其昌深夜也發布原致詞影片澄清，「我表達的意思其實很清楚」，他質疑的是市長施政，「不是台北市民」。蔡其昌致詞影片中可見，他先提到蔣萬安在前一天辯論會談及世界12強冠軍。他表示，身為中華職棒會長，「不會談12強冠軍跟我有什麼關係」，因為奪冠是球員與教練的努力，榮耀屬於球迷與台灣人，並稱「這就叫水準跟格局」。接著，蔡其昌又點名蔣萬安頻頻談及生生喝鮮乳、輝達及大巨蛋等政績。蔡其昌認為，鮮奶政策本身沒有不好，小朋友喝鮮奶有益健康，但他也質疑：「當一個首都的市長，如果你的政見、你的政績只有鮮奶，你覺得台北市民是弱智嗎？」並稱台北市民對城市治理的期待，不會只有每週1、2瓶鮮奶。未料蔡其昌發言隨即引徐巧芯反彈。徐巧芯近日回歸脆，砲火力道不減，她直言，「台北市民不是弱智」，生生喝鮮奶政策對許多台北家庭有幫助，支持這項政策的市民不應因此受到批評。無論支持或不支持這項政策，都是台北市民自己的決定，「沒有人應該為此被批評為弱智」，並要求蔡其昌為相關說法向台北市民道歉。徐巧芯也反批，蔡其昌前面才談「洋流」不會抹黑、謾罵，還有理解、包容，下一句卻出現「弱智」說法，謝謝蔡其昌反而再次讓外界討論生生喝鮮乳政策，真的幫到很多台北市的家長跟孩子。爭議延燒後，蔡其昌也發布自己演講影片澄清，表示當晚發言的意思很清楚，「我質疑的是市長的施政，而不是台北市民」。他強調，鮮奶政策本身沒有不好，照顧孩子也值得肯定，但若一名首都市長執政4年後，政績只一再強調發鮮奶，「那市長就太低估台北市民的智慧了」。蔡其昌並表示，台北市民具有判斷能力，對首都市長的期待不會只有一項發鮮奶政策，並稱「斷章取義和抹黑都無法讓城市更進步」。