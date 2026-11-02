中職啦啦隊女神近年不只在球場上吸睛，許多人更跨足演戲、主持、歌手等領域，人氣持續攀升。那麼究竟誰才是台灣職棒啦啦隊中人氣最高的女神？本文統整各隊啦啦隊成員IG追蹤人數，整理出最新人氣TOP 10。擁有209萬粉絲追蹤的李多慧毫無懸念奪冠，而最令人意外的是，本土啦啦隊女神林襄以近185萬追蹤人數拿下第2名，甚至超越「AI女神」李珠珢與「全民表妹」李雅英。
李多慧穩居人氣冠軍！IG坐擁209萬追蹤
李多慧是最早來台灣發展的韓國啦啦隊員，2023年來台後先與樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls簽約，隔年則轉隊加入味全龍Dragon Beauties，憑藉甜美可愛的外型加上專業的舞蹈實力，擄獲台灣人的心。李多慧更在台灣積極行善，捐款給兒少機構、幫助花蓮災後重建等等，付出的善款高達160萬元，讓粉絲感受到她的真心，因此她的IG追蹤數已來到209.2萬人，穩居冠軍。
李雅英、李珠珢都輸給她！本土女神林襄奪亞軍
至於本土人氣女神林襄則排在第2名，以184.3萬粉絲數緊追其後。她與李多慧一起從Rakuten Girls轉隊當小龍女，今年更見證味全龍拿下總冠軍；除了應援外，林襄還主持《綜藝OK啦》、《歐耶一級棒》等節目，也常在社群拍穿搭、美妝影片，積極拓展演藝事業，難怪人氣同樣居高不下。
而位在富邦啦啦隊Fubon Angels的女神李珠珢與李雅英則分別以133.3萬、114.3萬的粉絲數量位居人氣排行榜的第3、第4名。李珠珢被封為「AI女神」，五官精緻清秀，自從三振舞爆紅後，一直都是外界矚目焦點，但她中文能力普普，無法參與綜藝節目，多透過直播與粉絲互動。李雅英則是靠著親切可愛的笑容，人氣穩紮穩打攀升，她也坦言日後想嘗試看看主持、演戲工作，對事業相當有野心。
峮峮、琳妲也破百萬追蹤！位列第5、第6名
其餘第5至6名則分別是峮峮、琳妲、禾羽、安芝儇、河智媛，還有轉戰當應援團「推進隊長」的籃籃。其中峮峮與琳妲均有破百萬人追蹤，峮峮正面有活力的形象，一直都備受粉絲喜愛，是中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的定海神針。琳妲則身兼網紅團體「WACKYBOYS 反骨男孩」成員身分，過去拍過許多搞笑影片，才累積了眾多粉絲。
2026中職啦啦隊IG粉絲追蹤人氣排行如下（截至11月2日）
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李多慧是最早來台灣發展的韓國啦啦隊員，2023年來台後先與樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls簽約，隔年則轉隊加入味全龍Dragon Beauties，憑藉甜美可愛的外型加上專業的舞蹈實力，擄獲台灣人的心。李多慧更在台灣積極行善，捐款給兒少機構、幫助花蓮災後重建等等，付出的善款高達160萬元，讓粉絲感受到她的真心，因此她的IG追蹤數已來到209.2萬人，穩居冠軍。
至於本土人氣女神林襄則排在第2名，以184.3萬粉絲數緊追其後。她與李多慧一起從Rakuten Girls轉隊當小龍女，今年更見證味全龍拿下總冠軍；除了應援外，林襄還主持《綜藝OK啦》、《歐耶一級棒》等節目，也常在社群拍穿搭、美妝影片，積極拓展演藝事業，難怪人氣同樣居高不下。
而位在富邦啦啦隊Fubon Angels的女神李珠珢與李雅英則分別以133.3萬、114.3萬的粉絲數量位居人氣排行榜的第3、第4名。李珠珢被封為「AI女神」，五官精緻清秀，自從三振舞爆紅後，一直都是外界矚目焦點，但她中文能力普普，無法參與綜藝節目，多透過直播與粉絲互動。李雅英則是靠著親切可愛的笑容，人氣穩紮穩打攀升，她也坦言日後想嘗試看看主持、演戲工作，對事業相當有野心。
其餘第5至6名則分別是峮峮、琳妲、禾羽、安芝儇、河智媛，還有轉戰當應援團「推進隊長」的籃籃。其中峮峮與琳妲均有破百萬人追蹤，峮峮正面有活力的形象，一直都備受粉絲喜愛，是中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的定海神針。琳妲則身兼網紅團體「WACKYBOYS 反骨男孩」成員身分，過去拍過許多搞笑影片，才累積了眾多粉絲。
2026中職啦啦隊IG粉絲追蹤人氣排行如下（截至11月2日）
|排名
|名字
|IG粉絲追蹤數
|所屬啦啦隊
|第1名
|李多慧
|209.2萬
|味全龍 Dragon Beauties
|第2名
|林襄
|184.3萬
|味全龍 Dragon Beauties
|第3名
|李珠珢
|133.4萬
|富邦悍將 Fubon Angels
|第4名
|李雅英
|114.3萬
|富邦悍將 Fubon Angels
|第5名
|峮峮（吳函峮）
|102.8萬
|中信兄弟 Passion Sisters
|第6名
|琳妲（林羿禎）
|100.9萬
|樂天桃猿 Rakuten Girls
|第7名
|禾羽
|85萬
|富邦悍將 Fubon Angels
|第8名
|安芝儇
|77.1萬
|台鋼雄鷹 Wing Stars
|第9名
|河智媛
|61.8萬
|樂天桃猿 Rakuten Girls
|第10名
|籃籃（籃靖玟）
|58.2萬
|樂天桃猿 Rakuten Girls