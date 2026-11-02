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▲林襄粉絲數量高達184萬，僅次於李多慧，是本土啦啦隊女神之光。（圖／林襄IG@95_mizuki）

▲李珠珢（左）與李雅英（右）同在富邦，分別排第3、第4名。（圖／資料照）

▲峮峮是中信兄弟的元氣女神，已在Passion Sisters待了10年。（圖／峮峮IG@qun_04）

2026中職啦啦隊IG粉絲追蹤人氣排行如下（截至11月2日）

排名 名字 IG粉絲追蹤數 所屬啦啦隊 第1名 李多慧 209.2萬 味全龍 Dragon Beauties 第2名 林襄 184.3萬 味全龍 Dragon Beauties 第3名 李珠珢 133.4萬 富邦悍將 Fubon Angels 第4名 李雅英 114.3萬 富邦悍將 Fubon Angels 第5名 峮峮（吳函峮） 102.8萬 中信兄弟 Passion Sisters 第6名 琳妲（林羿禎） 100.9萬 樂天桃猿 Rakuten Girls 第7名 禾羽 85萬 富邦悍將 Fubon Angels 第8名 安芝儇 77.1萬 台鋼雄鷹 Wing Stars 第9名 河智媛 61.8萬 樂天桃猿 Rakuten Girls 第10名 籃籃（籃靖玟） 58.2萬 樂天桃猿 Rakuten Girls

中職啦啦隊女神近年不只在球場上吸睛，許多人更跨足演戲、主持、歌手等領域，人氣持續攀升。那麼究竟誰才是台灣職棒啦啦隊中人氣最高的女神？本文統整各隊啦啦隊成員IG追蹤人數，整理出最新人氣TOP 10。擁有209萬粉絲追蹤的李多慧毫無懸念奪冠，而最令人意外的是，本土啦啦隊女神林襄以近185萬追蹤人數拿下第2名，甚至超越「AI女神」李珠珢與「全民表妹」李雅英。李多慧是最早來台灣發展的韓國啦啦隊員，2023年來台後先與樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls簽約，隔年則轉隊加入味全龍Dragon Beauties，憑藉甜美可愛的外型加上專業的舞蹈實力，擄獲台灣人的心。李多慧更在台灣積極行善，捐款給兒少機構、幫助花蓮災後重建等等，付出的善款高達160萬元，讓粉絲感受到她的真心，因此她的IG追蹤數已來到209.2萬人，穩居冠軍。至於本土人氣女神林襄則排在第2名，以184.3萬粉絲數緊追其後。她與李多慧一起從Rakuten Girls轉隊當小龍女，今年更見證味全龍拿下總冠軍；除了應援外，林襄還主持《綜藝OK啦》、《歐耶一級棒》等節目，也常在社群拍穿搭、美妝影片，積極拓展演藝事業，難怪人氣同樣居高不下。而位在富邦啦啦隊Fubon Angels的女神李珠珢與李雅英則分別以133.3萬、114.3萬的粉絲數量位居人氣排行榜的第3、第4名。李珠珢被封為「AI女神」，五官精緻清秀，自從三振舞爆紅後，一直都是外界矚目焦點，但她中文能力普普，無法參與綜藝節目，多透過直播與粉絲互動。李雅英則是靠著親切可愛的笑容，人氣穩紮穩打攀升，她也坦言日後想嘗試看看主持、演戲工作，對事業相當有野心。其餘第5至6名則分別是峮峮、琳妲、禾羽、安芝儇、河智媛，還有轉戰當應援團「推進隊長」的籃籃。其中峮峮與琳妲均有破百萬人追蹤，峮峮正面有活力的形象，一直都備受粉絲喜愛，是中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的定海神針。琳妲則身兼網紅團體「WACKYBOYS 反骨男孩」成員身分，過去拍過許多搞笑影片，才累積了眾多粉絲。