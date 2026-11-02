中華職棒大聯盟今日正式公告2026年自由球員（FA）資格名單，隨著年度台灣大賽落幕，休賽季球員市場大門正式敞開。南霸天統一7-ELEVEn獅隊陣中一口氣多達7名主力與奪冠功臣達標取得自由球員資格。獅隊門面球星陳傑憲首度累積滿9個球季具備FA身分；而二度取得FA資格的43歲老將陳鏞基，則將光榮卸下戰袍引退，共計有3名投手和4名野手獲得FA資格。
獅隊球星陳傑憲首度滿9季 本季打擊率破3成掀搶人大戰
作為統一獅與國家隊的核心領袖，陳傑憲在2026年賽季持續繳出MVP級別的亮眼表現。本季他出賽96場，敲出104支安打、5發全壘打、45分打點，繳出3成22打擊率、0.403上壘率與0.815攻擊指數的頂級打擊三圍，生涯累計安打數更推進至1281安。首度滿9個球季且被評定為最高補償門檻「A級」的陳傑憲，無論攻守、跑壘或隊長領導力均屬聯盟頂尖，他的合約動向勢必牽動整個中職版圖。
陳鏞基引退 潘傑楷、陳重羽打出生涯年升級A級戰力
在其他達標選手方面，現年43歲的隊史傳奇內野手陳鏞基，繼上次行使後再度累積滿年資取得FA資格。本季陳鏞基出賽48場敲出32支安打、打擊率0.276，生涯16年累計1356安、137轟與751打點，今年賽季後正式引退，為傳奇球員生涯畫下圓滿句點。
此外，本季繳出117安、打擊率0.305並迎來大爆發的強打三壘手潘傑楷，以及蹲捕95場敲出78安、打擊率站上0.306的主戰捕手陳重羽，雙雙以巔峰身手取得A級FA資格；牛棚方面，本季登板43場、防禦率2.68的後援大將邱浩鈞同樣取得A級資格；而牛棚長青樹王鏡銘、江承峰與轉戰台鋼雄鷹的施子謙，也分別達標入列。
統一7-ELEVEn獅取得自由球員（FA）資格7將名單
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作為統一獅與國家隊的核心領袖，陳傑憲在2026年賽季持續繳出MVP級別的亮眼表現。本季他出賽96場，敲出104支安打、5發全壘打、45分打點，繳出3成22打擊率、0.403上壘率與0.815攻擊指數的頂級打擊三圍，生涯累計安打數更推進至1281安。首度滿9個球季且被評定為最高補償門檻「A級」的陳傑憲，無論攻守、跑壘或隊長領導力均屬聯盟頂尖，他的合約動向勢必牽動整個中職版圖。
在其他達標選手方面，現年43歲的隊史傳奇內野手陳鏞基，繼上次行使後再度累積滿年資取得FA資格。本季陳鏞基出賽48場敲出32支安打、打擊率0.276，生涯16年累計1356安、137轟與751打點，今年賽季後正式引退，為傳奇球員生涯畫下圓滿句點。
此外，本季繳出117安、打擊率0.305並迎來大爆發的強打三壘手潘傑楷，以及蹲捕95場敲出78安、打擊率站上0.306的主戰捕手陳重羽，雙雙以巔峰身手取得A級FA資格；牛棚方面，本季登板43場、防禦率2.68的後援大將邱浩鈞同樣取得A級資格；而牛棚長青樹王鏡銘、江承峰與轉戰台鋼雄鷹的施子謙，也分別達標入列。
|球員姓名
|守備位置
|資格類別／級別
|累計年資
|2026年出賽成績
|生涯累計與現況備註
|陳傑憲
|外野手
|A級／首度滿9季
|9.099
|96場、104安、5轟、45打點、打擊率0.322、OPS 0.815
|生涯1281安、133盜，球隊看板與隊長
|陳鏞基
|內野手
|A級／再次取得資格
|5.116
|48場、32安、1轟、16打點、打擊率0.276、OPS 0.663
|生涯16年1356安、137轟，傳本季後光榮引退
|潘傑楷
|三壘手/一壘手
|A級／大學滿4年（滿8季）
|8.032
|114場、117安、3轟、42打點、打擊率0.305、OPS 0.793
|生涯11年548安、本季生涯首度破百安
|陳重羽
|捕手
|A級／首度滿9季
|9.021
|95場、78安、1轟、26打點、打擊率0.306、OPS 0.736
|生涯10年500安、主戰捕手打擊創高峰
|邱浩鈞
|投手（後援）
|A級／首度滿9季
|9.026
|43場、37.0局、3勝3敗14中繼、防禦率2.68、WHIP 1.49
|生涯累計112次中繼成功、17次救援成功
|王鏡銘
|投手（後援）
|首度滿9季
|14.123
|21場、17.1局、0勝1敗4中繼1救援、防禦率2.60、WHIP 1.27
|生涯17年587場出賽、122次中繼成功
|江承峰
|投手（後援）
|首度滿9季
|11.001
|4場、3.2局、0勝0敗、防禦率0.00、WHIP 1.36
|生涯15年378場出賽、74次中繼成功