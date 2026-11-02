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▲作為統一獅與國家隊的核心領袖，陳傑憲在2026年賽季持續繳出MVP級別的亮眼表現。（圖／統一獅提供,2026.5.20）

▲本季陳鏞基出賽48場敲出32支安打、打擊率0.276，生涯16年累計1356安、137轟與751打點，今年賽季後正式引退，為傳奇球員生涯畫下圓滿句點。（圖／統一獅提供,2026.9.20）

球員姓名 守備位置 資格類別／級別 累計年資 2026年出賽成績 生涯累計與現況備註 陳傑憲 外野手 A級／首度滿9季 9.099 96場、104安、5轟、45打點、打擊率0.322、OPS 0.815 生涯1281安、133盜，球隊看板與隊長 陳鏞基 內野手 A級／再次取得資格 5.116 48場、32安、1轟、16打點、打擊率0.276、OPS 0.663 生涯16年1356安、137轟，傳本季後光榮引退 潘傑楷 三壘手/一壘手 A級／大學滿4年（滿8季） 8.032 114場、117安、3轟、42打點、打擊率0.305、OPS 0.793 生涯11年548安、本季生涯首度破百安 陳重羽 捕手 A級／首度滿9季 9.021 95場、78安、1轟、26打點、打擊率0.306、OPS 0.736 生涯10年500安、主戰捕手打擊創高峰 邱浩鈞 投手（後援） A級／首度滿9季 9.026 43場、37.0局、3勝3敗14中繼、防禦率2.68、WHIP 1.49 生涯累計112次中繼成功、17次救援成功 王鏡銘 投手（後援） 首度滿9季 14.123 21場、17.1局、0勝1敗4中繼1救援、防禦率2.60、WHIP 1.27 生涯17年587場出賽、122次中繼成功 江承峰 投手（後援） 首度滿9季 11.001 4場、3.2局、0勝0敗、防禦率0.00、WHIP 1.36 生涯15年378場出賽、74次中繼成功

中華職棒大聯盟今日正式公告2026年自由球員（FA）資格名單，隨著年度台灣大賽落幕，休賽季球員市場大門正式敞開。南霸天統一7-ELEVEn獅隊陣中一口氣多達7名主力與奪冠功臣達標取得自由球員資格。獅隊門面球星陳傑憲首度累積滿9個球季具備FA身分；而二度取得FA資格的43歲老將陳鏞基，則將光榮卸下戰袍引退，共計有3名投手和4名野手獲得FA資格。作為統一獅與國家隊的核心領袖，陳傑憲在2026年賽季持續繳出MVP級別的亮眼表現。本季他出賽96場，敲出104支安打、5發全壘打、45分打點，繳出3成22打擊率、0.403上壘率與0.815攻擊指數的頂級打擊三圍，生涯累計安打數更推進至1281安。首度滿9個球季且被評定為最高補償門檻「A級」的陳傑憲，無論攻守、跑壘或隊長領導力均屬聯盟頂尖，他的合約動向勢必牽動整個中職版圖。在其他達標選手方面，現年43歲的隊史傳奇內野手陳鏞基，繼上次行使後再度累積滿年資取得FA資格。本季陳鏞基出賽48場敲出32支安打、打擊率0.276，生涯16年累計1356安、137轟與751打點，今年賽季後正式引退，為傳奇球員生涯畫下圓滿句點。此外，本季繳出117安、打擊率0.305並迎來大爆發的強打三壘手潘傑楷，以及蹲捕95場敲出78安、打擊率站上0.306的主戰捕手陳重羽，雙雙以巔峰身手取得A級FA資格；牛棚方面，本季登板43場、防禦率2.68的後援大將邱浩鈞同樣取得A級資格；而牛棚長青樹王鏡銘、江承峰與轉戰台鋼雄鷹的施子謙，也分別達標入列。