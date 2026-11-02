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▲鳳飛飛現身東帝士百貨一樓的中庭廣場舞台，彎下腰與台下粉絲互動。（圖／老照片交流道）

▲鳳飛飛手捧鮮花與民眾合照，一點都沒有巨星的架子，十分親民。（圖／老照片交流道）

一代國民歌后鳳飛飛以〈掌聲響起〉、〈我是一片雲〉等金曲縱橫歌壇40年，在華人世界有舉足輕重的地位，2012年1月3日她因肺腺癌病逝香港，享壽60歲。近日有網友分享鳳飛飛34年前在台南東帝士百貨登台演出的珍貴照片，透露當時貴為巨星的她被要求合照來者不拒，相當親民、隨和。一名網友在臉書粉專「老照片交流道」發文表示，雖然本身是鳳迷，但只見過鳳飛飛小姐一次，還是無意中見到本人，地點就在台南市以前的東帝士百貨（現已改建為新光三越），「她人很好一點都沒有大牌明星的架子，要求合照來者不拒」。曝光的照片，時空背景為1992年9月9日，可見鳳飛飛以瀏海長直髮、穿粉色緞面襯衫搭配白色西裝褲的造型，現身東帝士百貨一樓的中庭廣場舞台，舉手投足帥性又優雅，她拿著麥克風露齒燦笑，彎下腰與台下粉絲互動，還有手捧鮮花與民眾合照的美麗倩影。許多網友看到照片紛紛表示：「鳳飛飛好漂亮」、「這是追夢人的造型髮型，90年代的她正散發著成熟的魅力，她在大溪的老家反而是沉默寡言的」、「以前的人沒有美顏美肌、整形就長得很像仙女下凡，戀愛了」、「鳳姐本來就不會擺架子，所以早年媒體常形容鳳姐像鄰家女孩」、「台灣再無如此幽默風趣的女主持人了」、「善良的鳳姐，天堂繼續展翅飛翔吧！」1986年開幕、2001年結束營業的台南東帝士百貨，在1980至1990年代是台南極具指標性的複合式商場，其挑高、從各樓層都能俯瞰一樓中庭舞台的獨特動線規劃，使它成為當年各大歌星南下舉辦簽唱會與宣傳活動的追星聖地，不只是鳳飛飛，包括小虎隊等當紅藝人都曾經在該百貨中庭舉辦過轟動全台南的活動。