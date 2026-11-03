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▲吳奇隆看完人生回顧的動畫影片，忍不住落淚。（圖／翻攝自微博＠小漁愛喝涼白開）

▲許多粉絲認為慶生現場出現的女子笑聲就是劉詩詩的聲音。（圖／翻攝自微博＠新新想事成）

▲劉詩詩11月1日剛更新微博，只見她剪了短髮。（圖／翻攝自劉詩詩微博）

男星吳奇隆10月31日迎來56歲生日，工作室團隊為他準備「人生回顧」動畫短片，讓他看後當場感動落淚。而與劉詩詩結婚11年的他，近年屢傳婚姻亮紅燈，甚至傳出「分割8億財產」、「書面離婚」等傳聞。引人注目的是，這次慶生影片鏡頭外，疑似傳出劉詩詩的招牌笑聲，兩人雖未公開同框卻引發熱議，被視為破除婚變的關鍵細節。吳奇隆的工作室團隊為了幫他慶生，日前特地策劃了一場驚喜，製作一支專屬吳奇隆的「人生回顧」AI動畫短片，藉機放給吳奇隆看。不知情的吳奇隆一開始還以為是拍工作內容，但後來看到大螢幕播出的故事全都與自己有關後，他忍不住泛淚。只見影片以〈紅蜻蜓〉、〈青蘋果樂園〉及〈祝你一路順風〉等經典歌曲貫穿，從他早年出道前在西門町與夜市擺攤貼補家用，到被經紀人挖掘加入小虎隊，以「霹靂虎」身分爆紅，為家裡還清負債，以及後來一度因拍戲摔傷昏倒休克等，過往艱辛歷歷在目。看完影片後，吳奇隆擦乾眼淚，又跟團隊有說有笑地聊起來，後來還不小心被慶生用的禮砲嚇到，畫面背景傳出眾人的笑聲，而其中一個女生的笑聲，被不少粉絲認為很可能是劉詩詩，覺得這是夫妻倆破除婚變的證明：「這笑聲確實很熟悉」、「隆詩一直被傳分開，但這個細節太有說服力」、「詩詩的笑聲很好認，我覺得就是她」。不過也有一派網友認為，劉詩詩若出現在現場，為何不入鏡？另一派網友則直言，劉詩詩目前都在橫店拍攝，不可能瞬間移動到北京幫他慶生，各種說法吵翻天，讓吳奇隆與劉詩詩的婚姻現況再度引發關注。吳奇隆與劉詩詩因合作經典古裝劇《步步驚心》結緣，於2015年步入婚姻並育有一子。但他們結婚11年間，婚變傳言不斷，過去不僅被指將合開的公司註銷，刻意分割8億財產，2026年5月甚至傳出雙方分居，透過書面方式談離婚的消息。面對外界沸沸揚揚的揣測，吳奇隆母親過去曾出面澄清夫妻倆「都好好的」，劉詩詩方面亦曾發函闢謠，知名狗仔劉大錘也曾跟拍兩人，證實他們回到同一住處，幫忙否認離婚傳聞。只是奈何兩人真的許久未公開同框，婚後也極少秀過合照放閃，這才讓婚變傳聞不斷。