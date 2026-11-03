泡麵調味包該先放還是後放？日本泡麵大廠日清食品指出，粉末調味包通常可先加入，液體調味包則建議等麵泡好再倒入。原因是液體中的油脂與黏稠成分若太早接觸麵條，可能阻礙熱水滲透，讓麵體不易泡軟。日本媒體《Pinzuba》實測也發現，後放的麵條較滑順、湯頭更醇厚，先放則容易黏成一團，口感偏硬。
泡麵調味包順序別搞錯！日清揭「先放、後放」差異
日媒《Pinzuba》編輯分享，某次加班後準備煮泡麵，看到包裝提醒調味包應在食用前加入，卻因為嫌麻煩，直接將調味料和配料一起放進鍋中。沒想到麵泡好後，口感竟偏硬，讓他向日清食品詢問原因。
日清表示，粉末調味包通常容易溶於熱水，保存期限也較長，因此多半適合先加入；但乾燥加工可能使部分風味減弱。液體調味包則能保留醬油、味噌、高湯及油脂等食材的原有香氣與濃郁感，因此建議等麵泡好後再倒入。
日清解釋，液體調味料若太早加入，湯中的油脂與黏稠成分可能附著在麵條表面，形成阻隔，讓熱水不容易充分滲入，進而影響麵條軟化及原本設計的口感。
《Pinzuba》也用兩杯相同泡麵進行比較，一杯依照說明最後放入調味包，另一杯則一開始就加入。
實測發現，後放的麵條較容易散開，吃起來滑順；先放的麵條則容易黏在一起，部分甚至仍偏硬。湯頭方面，先放調味包的版本鹹味較突出，後放則更顯醇厚、鮮味也較明顯。
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日媒《Pinzuba》編輯分享，某次加班後準備煮泡麵，看到包裝提醒調味包應在食用前加入，卻因為嫌麻煩，直接將調味料和配料一起放進鍋中。沒想到麵泡好後，口感竟偏硬，讓他向日清食品詢問原因。
日清表示，粉末調味包通常容易溶於熱水，保存期限也較長，因此多半適合先加入；但乾燥加工可能使部分風味減弱。液體調味包則能保留醬油、味噌、高湯及油脂等食材的原有香氣與濃郁感，因此建議等麵泡好後再倒入。
《Pinzuba》也用兩杯相同泡麵進行比較，一杯依照說明最後放入調味包，另一杯則一開始就加入。
實測發現，後放的麵條較容易散開，吃起來滑順；先放的麵條則容易黏在一起，部分甚至仍偏硬。湯頭方面，先放調味包的版本鹹味較突出，後放則更顯醇厚、鮮味也較明顯。