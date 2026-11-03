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▲新竹市長高虹安在政論節目上表示，9月18日發函邀請中職、棒協到新竹球場場勘，但兩單位速度差很多。（圖／記者朱永強攝,2026.11.1）

新竹市棒球場在11月1日重啟，睽違4年再度開放市民入場觀賽，不少新竹球迷紛紛敲碗，期盼明年能在新竹看見中職賽事。新竹市長高虹安昨（2）日在政論節目指出，9月18日就已發函邀請中華職棒聯盟與中華民國棒球協會至新竹場勘，但遭到中職「已讀不回」，棒協則是在10月中完成場勘，本週就安排賽事。對此，中職會長蔡其昌昨晚在頒獎典禮後回應，會依照規定排程，並強調9月時賽季仍在進行中，頒獎典禮結束後就會依序處理，「我們對所有球場都是一樣的。」新竹市長高虹安昨日在政論節目談及新竹球場重啟議題，並指出11月1日開幕後，就有許多市民詢問何時能舉辦職棒賽事。高虹安表示，當新竹球場完工通過驗收後，在9月18日發函給中職與棒協，但兩個單位的處理時間差很多，「（中職）到現在已讀不回；反觀棒協10月中場勘，10月27日正式同意。」在新竹市府主導的2026新竹市立棒球場《COMEBACK 竹風再起》50周年交流賽結束後，11月6日、7日將進行中華棒協主辦的爆米花棒球聯盟。高虹安直言，「我覺得時間差很多，可能中職聯盟最近比較忙，還在忙賽事、忙台灣大賽吧。」對此，中職會長蔡其昌表示，「我們就依照規定。它（公文）來了，就排進去那個程序，我們對所有球場都是一樣的。」蔡其昌指出，新竹市政府9月發函，「因為那時候球季還在進行中，確實沒有辦法；頒獎典禮一結束，我們就會依照程序去處理。」中職在2023年3月明訂「球場檢測標準辦法」，新球場必須經由聯盟場勘確定狀況無虞後，才可以讓球團安排比賽，今年投入中職賽場的台南亞太主球場，就是在3月通過聯盟球場認證，順利成為統一獅新主場。蔡其昌表示，中職過去30幾年來缺乏制度性的檢驗標準，這套新的SOP是他任內正式通過的檢驗辦法，「所以我們會依照這套檢驗辦法去做相關檢驗，一切按照正常程序進行，沒有什麼特別的。」