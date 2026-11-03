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洛杉磯道奇隊在國聯冠軍賽遭到年輕且充滿活力的密爾瓦基釀酒人隊擊退、無緣挑戰三連霸後，休賽季陣容老化的嚴峻隱憂隨之浮出水面。身為近年道奇王朝的核心基石，37歲的一壘手弗里曼（Freddie Freeman）雖曾表達希望一路打到40歲的強烈意願，但外媒專欄作家格利克（Brandon Glick）撰文指出，他的進階數據進階勝場貢獻值（fWAR）寫下生涯新低，道奇高層必須抗拒與其提前延長合約的誘惑，適時對傳奇球星說「不」，展開陣容年輕化的世代交替。不可否認的是，弗里曼早已在道奇隊史刻下傳奇地位。效力道奇短短5年間，他入選過5次明星賽、兩度在年度MVP票選名列前5名、幫助球隊奪下兩座世界大賽冠軍，更曾勇奪世界大賽MVP殊榮。然而歲月不饒人，剛結束的2026年賽季，弗里曼繳出個人近年最艱困的成績單：雖然加權得分創造值（wRC+）120依然維持水準之上，但他整季僅敲出16發全壘打、跑出7次盜壘成功，且DRS（Defensive Runs Saved）退步至-2分，導致進階勝場貢獻值（fWAR）跌至2.6勝，創下他自2012年以來的生涯最差紀錄。格利克表示，弗里曼目前手握的合約將在2027年邁入最後一年，年薪高達2700萬美元，屆時賽季結束他將以38歲高齡重新投身自由市場。倘若道奇選擇滿足弗里曼「打到40歲」的願望，意味著必須額外提供兩年的延長合約，即便弗里曼願意調降平均年薪，也無法根本解決道奇迫在眉睫的年齡斷層危機。道奇陣容老化的死穴，在今年國聯冠軍賽面對釀酒人時被徹底放大。檢視道奇現有的長期保障合約核心，除了明年1月滿30歲的外野手塔克（Kyle Tucker）與剛滿28歲的強投山本由伸外，陣中在2027年握有保障薪資且未滿30歲的球員僅剩金慧成。仰賴過多高齡巨星的戰力結構已不再具備永續性，一味續約資深功臣只會延緩球隊換血的黃金時機。格利克指出，道奇陣中並非沒有年輕戰力儲備，包括25歲的佩吉斯（Andy Pages）、羅興（Dalton Rushing）以及即將滿25歲的佐佐木朗希，農場體系中更擁有狄保拉（Josue De Paula）與西羅塔（Mike Sirota）等即將登上大聯盟的潛力新星。如果道奇選擇提前綁定弗里曼，無疑是向外界釋放出會繼續依賴老將核心，而非大膽啟用新世代的保守訊號。