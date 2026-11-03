我是廣告 請繼續往下閱讀

全美棒球記者協會（BBWAA）於今（3）日正式公布本季兩聯盟年度MVP的最終3人候選名單。效力於洛杉磯道奇隊的二刀流巨星大谷翔平再度榜上有名。這是大谷自2021年以來連續第6年挺進MVP決選名單，一舉超越普荷斯（Albert Pujols）、楚奧特（Mike Trout）與邦茲（Barry Bonds）連續5年的紀錄，創下大聯盟史上最長紀錄。若順利獲獎，大谷將實現4連霸並勇奪生涯第5座MVP，追平邦茲所保持的史上最長連霸紀錄。不過今年，大谷被認為無法連霸，全因本季達成「40-40」（40轟、40盜壘）神蹟的小熊新星「PCA」阿姆斯特朗（Pete Crow-Armstrong）。大谷翔平在歷經2023年底的第二次右肘手術後，本季順利以投打二刀流開季。前半季大谷在投手丘上表現相當震撼，14場登板繳出8勝2敗、防禦率1.79的頂級成績，更獲選為4月份單月最佳投手。然而到了球季中段，大谷受到左膝不適與右手臂發炎影響，宣布退出明星賽並在後半季專心擔任打者，9月份更因傷進了傷兵名單。本季他最終作為打者出賽135場，敲出144支安打、30支全壘打、81分打點與11次盜壘，打擊率2成75、OPS高達.889。儘管大谷寫下連6年入圍決選的歷史紀錄，但本季想要登頂國聯MVP面臨極大考驗。入圍最終3人名單的強勁對手，包括小熊隊24歲新星「PCA」克勞-阿姆斯特朗（Pete Crow-Armstrong）以及釀酒人隊的主力內野手杜朗（Brice Turang）。其中，小熊隊外野手PCA本季打出狂暴戰績，全季狂轟45轟並跑出41盜，成為MLB歷史上第7位達成「40-40」（40轟、40盜壘）神蹟的球員，WAR更高達10.6，目前被外界視為MVP的最大熱門；而杜朗本季則交出21轟、100分打點，並率領釀酒人隊奪下隊史首座世界大賽冠軍。