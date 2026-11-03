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職棒啦啦隊女神不只靠應援圈粉，吸金實力也不容小覷，近年更是陸續晉升「有殼族」！林襄砸下1800萬元購入新莊預售屋，籃籃27歲就買進2000萬元房產，峮峮也在今年入手8位數預售屋，就連Yuri也被爆料入住單坪110萬的南港宅，置產實力掀起關注！林襄過去曾透露，以前都會把賺到的錢存在銀行裡，直到沈玉琳笑她說「有能力買房還租屋」，才開始認真考慮置產，最後她在2024年買下新莊32坪、含車位的兩房預售屋，總價約1800萬元，預計2027年交屋。籃籃則在27歲生日前夕出手，用2000萬元買下新莊室內21坪的小宅，並在2023年底裝潢完成入住，但她表示現在每個月還有5到6萬元的房貸，負擔並不小。峮峮出道早期因為幫家裡還債，直到今年九月才買下預售屋，根據了解她共花了8位數，並且有2房，方便家人在台北時一起住，但實際地點、金額以及詳細資訊都是保密。近期掀起不少討論的Yuri（陳洛心），則被週刊爆料入住台北南港新宅，該社區每坪單價約110萬元，房價相當驚人。相較於已經成功置產的隊友，李多慧則還在尋找理想中的家，她近日拍片透露想在台灣買房，原本預算約1000萬元，卻發現台北房價超出負擔範圍，加上還得支付員工薪水，開玩笑表示，不排除到高雄或台中買房，只要房子夠理想，就算搭高鐵通勤也能接受。