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全聯公認最大缺陷「紙本價格有落差」！美廉社逼龍頭也跟上

很多民眾可能在架上看到特價，跑去刷又發現是原價；也有人反而意外撿到優惠活動，但標價還沒換的問題

全聯迎來最新消息，將開始全面導入「電子標籤」，預計會在2028年全部完工上線。

▲2025年6月底，美廉社開第一槍，在全台800間門市全面更換「電子價卡」，總計花費4.5億元淘汰紙本價卡，如今全聯也即將跟上！(圖/雲創提供)

全聯豪砸40億元換「電子價卡」！2028年全面完成導入

全聯將斥資超過40億元導入電子價籤，預計明年完成半數門市，2028年全面導入

過去門市調整售價時，必須先列印紙本標籤，再由員工逐一更換，過程中難免出現時間差，也可能因標籤遭移動或抽掉，造成消費者誤解。

▲全聯將斥資超過40億元導入電子價籤，預計明年完成半數門市，2028年全面導入，目前已完成電子價籤的供應商評選，將由兩家廠商供貨。（圖/我愛全聯好物老實說）

全聯也跟上汰換紙本標籤！超市龍頭展現決心

但是如此巨大的成本也並不是每個企業都願意這樣妥協，也可以看出全聯這次有心想要徹底解決掉「標價有落差」的長久毛病

▲全聯這次斥資40億來打造這個電子價卡，將會在2028年全台門市上線。（圖／記者鍾怡婷攝）

全聯福利中心一直以來都是不少婆媽、上班族買生鮮雜貨的好去處，然而長年以來，總是使用人工來替換琳瑯滿目的標價牌，然而最近全聯官方正式宣布，將斥資40億元導入電子標籤，預計明年完成半數門市，2028年全面導入所有門市，讓不少婆媽都拍手叫好表示：「終於跟上美廉社了啦！」、「德政！早就該這樣了」、「終於等到電子價牌，也辛苦店員了。」全聯每次最為人詬病的事情就是因為商品太多、活動檔期也很多，但原本都是採用人工換標籤的模式，導致標籤更換速度有時候來不及活動變更價目，，導致自己估算的價格都對不起來，經常在社群造成話題。2025年6月底，美廉社開第一槍，在全台800間門市全面更換「電子價卡」，總計花費4.5億元淘汰紙本價卡，在推出之後就廣受好評，不少民眾希望超市龍頭全聯可以跟上，去年開始全聯也有部分門市已經先試行。終於等了一年多，全聯總經理蔡篤昌日前表示，，目前已完成電子價籤的供應商評選，將由兩家廠商供貨，相關設備也已進入備料階段，先前花費較長時間評估，主要是希望採用較新的技術，避免投入大量資金後，設備很快就面臨淘汰。蔡篤昌坦言，未來導入電子價籤後，商品價格可透過系統直接更新，不必再由員工逐一更換，有助提升門市作業效率，也能減少人工作業造成的標價爭議。然而《NOWNEWS》記者從去年中就很關心電子標籤這件事，當時記者分析，全聯跟美廉社的規模、店家數完全是不能夠相比較的，如果以美廉社需要花費4.5億的經費來看，當時就粗估全聯要跟上必須花費將近10倍的價位，果不其然全聯這次斥資40億來打造這個電子價卡。全聯作為台灣超市龍頭，你可以說他「本來就應該這麼做」，，再加上汰換紙本標籤之後，以美廉社來看，一年可以減少7000公噸碳排量，全聯一年可能就至少減少70000公噸上下的碳排量，是極度可觀的永續減碳效益，全聯官方肯花這個錢，還是值得給予鼓勵，就一起期待2028年全面上線囉！