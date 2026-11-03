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▲萬家福宣布端出吃到飽新服務，11月1日起推出三種吃到飽自助吧方案。（圖／萬家福提供）

▲自助吧青菜採用產銷履歷，沙拉蔬菜採購源鮮有機時蔬，肉品選用台灣豬肉及大成雞肉。（圖／萬家福提供）

▲小菜、沙拉、炸物、烤物、炒飯炒麵炒米粉、水果、飲料、甜點還有炸爆米花薯片。（圖／萬家福提供）

▲萬家福自助吧餐點每兩天更新一次，還有熱銷披薩也吃得到。（圖／萬家福提供）

▲萬家福自助吧餐點每兩天更新一次，炸雞等各式炸物都有。（圖／萬家福提供）

▲萬家福自助吧餐點每兩天更新一次。（圖／萬家福提供）

萬家福開吃到飽餐廳了？事實上，是萬家福宣布端出吃到飽新服務，11月1日起推出三種吃到飽自助吧方案，成人288元、兒童149元，買牛排可用188元加購自助吧，吃到飽餐點包括甜點、水果、豬腳通通有，且免服務費。業者表示，目前正在試營運期間，僅選在鄰近寧夏夜市及社區密集的「萬家福重慶店」提供服務，不過未來預計將拓展更多量販型分店提供自助吧服務。雖用餐區設置在賣場內，不過免服務費的高CP值，相當適合上班族或是小家庭解決一餐。萬家福自11月1日起推出「自助沙拉吧吃到飽」服務，共有三種吃到飽價位，每天中午12點至下午3點30分供應，最後點餐時間為下午2點，每人用餐時間90分鐘（採用結帳配戴手環辨識），現場30個座位區，設於B1生鮮區，2天就會更新一次菜色。◾單點牛排／鮭魚，可+188元吃自助吧◾自助沙拉吧成人單點288元（附贈一碗現煮泡麵）◾自助沙拉吧兒童單點149元自助吧青菜採用產銷履歷，沙拉蔬菜採購源鮮有機時蔬，肉品選用台灣豬肉及大成雞肉。豐富菜色從滷味、小菜、沙拉、炸物、烤物、炒飯炒麵炒米粉、水果、飲料、甜點還有炸爆米花薯片。據網友開箱分享，熱銷的炸雞、披薩、德國豬腳通通吃得到。要注意的是目前僅有「萬家福重慶店」提供吃到飽服務，業者表示，未來預計將拓展更多量販型分店提供自助吧服務。根據YouTuber貪吃阿宏開箱分享「進場之後選擇要的牛排，可以直接把它拿到櫃檯結帳，這時候也會跟吃到飽的費用一起結，本次選擇美國肩小排，代煎服務再加價30元，不過還會附上時蔬，說實話價格非常友善，而它能品嚐到食材的原汁原味，基本只要加一點點鹽巴，我覺得就非常美味」自助吧則吃得到德國豬腳、烤雞、雞翅、豆乳雞、涼拌豬耳絲、荷包蛋、臘腸披薩、玉米濃湯、甜點。網友紛紛表示「哇 這樣很划算欸！平時會去買豆乳雞跟雞軟骨，一點點就要快破百了」、「看起來蠻不錯的欸」、「第一次看到」。