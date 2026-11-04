我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約洋基隊在美聯分區系列賽遭到坦帕灣光芒隊橫掃出局後，打線過度傾斜於左打的結構性弱點徹底浮上檯面。美國知名體育媒體《ClutchPoints》日前撰文提出一項震撼的「1換2」季後補強方案，點名洛杉磯道奇隊34歲明星強打赫南德茲（Teoscar Hernández）正是洋基打線失衡的最佳解方；洋基可望送出兩大頂級農場新星，將這位具備長打火力的右打重砲帶回美聯東區，完美輔助賈吉（Aaron Judge）與貝林傑（Cody Bellinger）。洋基隊近年打線高度依賴左打部隊，在今年季後賽面對光芒強投遭到全面壓制。美媒分析指出，赫南德茲的加盟能立刻替洋基打線注入極為欠缺的右打破壞力。生涯在大聯盟累積敲出232發全壘打、出賽1224場繳出標準化攻擊指數（OPS+）118的赫南德茲，曾在多倫多藍鳥隊效力長達6個賽季，對美聯東區各隊球場與競爭環境瞭若指掌。本季身處道奇3年合約最後階段的赫南德茲，受到傷勢困擾僅出賽125場，繳出0.267打擊率、16轟與64打點的成績。由於左外野守備隱憂加上合約進入尾聲，道奇在休賽季陣容年輕化的策略下，極有可能選擇將其擺上交易貨架。根據《ClutchPoints》披露的交易構想，洋基隊預計端出24歲右投手赫斯（Ben Hess）與23歲游擊大物傑克森（Koa Jackson）作為交易籌碼。赫斯是洋基在2024年選秀大會首輪相中的潛力投手，目前高居球團農場新秀榜第5名；內野手傑克森本季在洋基高階1A與2A合計出賽101場，繳出0.262打擊率、14轟、62打點與狂跑41次盜壘成功的全能數據。美媒特別指出，雖然為了剩餘1年合約的赫南德茲送走兩大潛力新星看似代價不斐，但若道奇願意負擔合約中的部分薪資，這對洋基而言絕非季後賽出局後的衝動之舉，而是一項精密計算、旨在最大化當前爭冠窗口的戰略布局。這筆牽動洛杉磯與紐約兩大豪門的重磅交易案是否成真，已引發美日職棒圈的高度關注。