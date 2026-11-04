想透過分年贈與幫子女累積資產，多數人只知道每人每年有 244 萬元免稅額，但只要善用稅法特例，額度還能一口氣三級跳！台北國稅局指出，許多父母以為夫妻合送 488 萬就是上限，其實抓準「一般免稅額」搭配「婚嫁特例」，若同一年有兩名子女成婚，雙親最高可合力送出 888 萬元，且全免課贈與稅。
🟡子女結婚享百萬特例，登記日前後六個月適用
依《遺產及贈與稅法》規定，父母於子女婚嫁時贈與財物，總金額不超過 100 萬元不計入贈與總額。實務上以結婚登記日前後 6 個月認定為「婚嫁時」，且以每名子女個別計算，父母皆各有 100 萬額度，完全不佔用每年的常態免稅額。
🟡免稅額搭配婚嫁特例，父母一年合送888萬
國稅局舉例，若父母於同一年各自贈與 244 萬元一般免稅額，隨後兒女相繼結婚，雙親再分別贈與兒子與女兒各 100 萬元婚嫁基金。換算下來，父母每人各自可贈與 444 萬元，雙親合計高達 888 萬元【（244 萬＋100 萬＋100 萬）× 2】，全數免繳贈與稅。
🟡贈與稅採曆年制計算，切勿算錯時間慘遭補稅
不過國稅局提醒，贈與稅採「曆年制」，以每年 1 月 1 日至 12 月 31 日為計算週期，絕非首次贈與日起算滿一年。日前便有父親誤以為滿 365 天額度歸零，一年內分批贈與 3 子女 388 萬元，扣除 244 萬免稅額後超額 144 萬，慘遭補稅 14.4 萬元。
🟡申報須檢附登記證明，未補件將計入總額課稅
辦理婚嫁贈與關鍵在於「證明文件」，父母申報時應主動檢附子女結婚登記的戶籍資料。若未能備妥證明，款項將被計入一般贈與總額，超出 244 萬元免稅額部分，仍須依 10% 起之稅率補稅，規劃時務必備齊文件。
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依《遺產及贈與稅法》規定，父母於子女婚嫁時贈與財物，總金額不超過 100 萬元不計入贈與總額。實務上以結婚登記日前後 6 個月認定為「婚嫁時」，且以每名子女個別計算，父母皆各有 100 萬額度，完全不佔用每年的常態免稅額。
國稅局舉例，若父母於同一年各自贈與 244 萬元一般免稅額，隨後兒女相繼結婚，雙親再分別贈與兒子與女兒各 100 萬元婚嫁基金。換算下來，父母每人各自可贈與 444 萬元，雙親合計高達 888 萬元【（244 萬＋100 萬＋100 萬）× 2】，全數免繳贈與稅。
🟡贈與稅採曆年制計算，切勿算錯時間慘遭補稅
不過國稅局提醒，贈與稅採「曆年制」，以每年 1 月 1 日至 12 月 31 日為計算週期，絕非首次贈與日起算滿一年。日前便有父親誤以為滿 365 天額度歸零，一年內分批贈與 3 子女 388 萬元，扣除 244 萬免稅額後超額 144 萬，慘遭補稅 14.4 萬元。
辦理婚嫁贈與關鍵在於「證明文件」，父母申報時應主動檢附子女結婚登記的戶籍資料。若未能備妥證明，款項將被計入一般贈與總額，超出 244 萬元免稅額部分，仍須依 10% 起之稅率補稅，規劃時務必備齊文件。